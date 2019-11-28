"Джокер" і "Темний лицар": з’ясувалося, хто може стояти за "зливами" про Зеленського

Анонімні Telegram-канали "Джокер" і "Темний лицар", які публікують компромати на чиновників і подробиці про скандали з депутатами від президентської партії "Слуга народу", можуть належати відомим олігархам.

Крім цього, за "зливами", ймовірно, стоять навіть самі нардепи. До такого висновку дійшло видання "УП".

"Про "Джокера" вперше написала "Страна". Там скріншоти листування з'явилися навіть до створення каналу. Пізніше там писали про нові "подвиги" пранкера, а окремі фрагменти листувань передавалися виданню для ексклюзивної публікації", – йдеться у матеріалі про можливих авторів задумки найпопулярнішого каналу.

Зеленський і "Джокер" Колаж

Зазначається, що юридичний власник "Страни" – медіаменеджер із проросійськими поглядами Ігор Гужва, який нині переховується в Австрії. Також за діяльністю "Джокера" уважно стежить блогер Анатолій Шарій.

Що стосується "Темного Лицаря", то серед його ймовірних авторів називають депутатів Олександра Дубінського та Максима Бужанського.

Скриншот УП

"Постійних користувачів інформації "Темного Лицаря" встановити не вдалося. Його "зливами" час від часу користуються різні ЗМІ. Посилання на канал з'являлися на "Страні", "112 Україна", NewsOne, "Шарий.нет", коротку замітку йому присвятило онлайн-видання журналіста Дмитра Гордона", – робить припущення "УП".

Скриншот УП

Водночас Telegram-канал "Білий Лицар", який позиціонує себе як антипод "Темного", спершу пов’язували із олігархом Валерієм Хорошковським. Хоча відомо, що згодом там зізналися, що основним автором публікацій каналу є той же Максим Бужанський.

Серед самих депутатів ширяться чутки, що ідейником "Білого Лицаря" може бути депутат-"слуга" Мар'ян Заблоцький. Водночас першими про нього розповів сайт "24 каналу", який належить дружині мера Львова Андрія Садового.

Скриншот УП

І останній канал у Telegram, який потрапив о цього списку, це "Соросята". Із всеукраїнських ЗМІ його "зливи" поширюють лише ті, кого пов'язують із депутатом і кумом президента РФ Віктором Медведчуком. Тож "відмивати" його можуть телеканали Zik, "112 Україна" і NewsOne, які належать соратнику Медведчука Тарасу Козаку.

Скриншот УП

Серед тих, які виникли раніше, не називаючи авторів, вказують також канали: "Шаурма Зеленского", "Шаурма", "Легітимний", "Жінка з косою" та "Зрада чи перемога". Щоправда, підкреслюється, що вони вже частково пішли з інформаційного простору і їм, на відміну від вищезгаданих, не вдалося втягнути ЗМІ та простих українців у вигадану ними реальність і війну компроматів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що йому вдалося особисто поспілкуватися з пранкери "Джокером" і дізнатися про його подальші плани.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!