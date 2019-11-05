Зеленському дається вибір: навіщо Джокер б'є по "Слузі народу"

Скандали з листуваннями народних депутатів від монобільшості не вщухають. Анонімний Telegram-канал "Джокер" опублікував одкровення з Богданом Яременком, Михайлом Радуцьким і Миколою Тищенком.

Обговорюють вони з фейковим Генпрокурором як розведення озброєнь українською армією, так і можливі доплати у конвертах депутатам від "Слуги". За інформацією OBOZREVATEL, в партії вже назріла паніка, а керівництво вирішує, як мінімізувати наростання суперечностей. Але про все докладно.

Прочитавши листування, можна дійти кількох висновків:

Автори каналу не просто пранкери, а серйозні і підготовлені люди. Адже номер "Рябошапки" був записаний у багатьох, тому це не викликало жодних підозр. Авторам вдалося добути старий номер генпрокурора, яким він не користується, або просто змінити сімки.

Судячи з усього, бесіди велися з морально "слабкими", але впливовими ланками партії. Михайло Радуцький – глава комітету з питань медицини, Богдан Яременко – глава комітету у закордонних справах, а Микола Тищенко – заступник голови фракції. Ніхто з них факти листувань із фейковим Генпрокурором не заперечив.

Канал чітко зав'язаний на окремі джерела інформації. Першими листування від Джокера отримали "Страна" (відразу їх опублікувала) і відеоблогер Анатолій Шарій (нібито знайшов флешку із записами у своїй поштовій скриньці).

Головна мета публікації листувань – інформаційні удари по іміджу партії, а також посилення конфліктів усередині.

Листування Богдана Яременка із Джокером

Як розповідає співрозмовник всередині фракції, багато хто з нардепів невдоволений як самими фактами зливів, так і темами, які обговорюють колеги.

Ситуація настільки серйозна, що, як повідомляють інші канали за справу взялося СБУ. Нібито глава відомства Іван Баканов дав завдання знайти власників каналу Департаменту оперативно-технічних заходів.

Важливо зазначити, пік скандалів (не тільки щодо листувань) припав буквально на останні 2-3 тижні.

Поліграф-битва нардепів Давида Арахамії та Олександра Дубінського, провал законопроєкту з ліквідації "схем Яценка", листування В'ячеслава Медяника щодо прокурорів, ефір нардепа Євгена Шевченка на РосЗМІ, секс-скандал Богдана Яременка, погрози нардепу Антону Полякову.

Можливо публікація листування "Джокера" – одна зі спроб дестабілізувати ситуацію всередині партії та в цілому команди Зеленського. Підірвати довіру серед нардепів, топпрацівників Офісу президента і спробувати розколоти політсилу. Ми вже бачимо як групи нардепів намагаються відколотися від більшості.

Наприклад, близько 30 багнетів монобільшості відмовилися голосувати за арешт скандального Ярослава Дубневича. Всі вони так чи інакше можуть входити до групи олігарха Ігоря Коломойського.

У неформальній розмові з OBOZREVATEL окремі члени правлячої партії невдоволені ситуацією, коли через одіозних колег вони переживають черговий партійний скандал. А всі "позитивні проєкти законів", які ухвалюються у Раді, просто йдуть у тінь.

Помітна недовіра між окремими маленькими групами, а також занадто різні політичні інтереси. Адже хтось прийшов у парламент просувати напрацьовані законопроєкти, а хтось піаритися, заробляти, або будувати кар'єру в істеблішменті на скандалах.

І якщо на всім відомому тренінгу у Трускавці "слуги народу" були ще мало знайомі, то за 3 місяці багатьом вже стало зрозуміло, що фракція була набрана за оголошенням. Де кандидати наук сидять поруч із людьми, які уявлення не мають, що таке законопроєкт і як він працює. Де є різні групи впливу, які прагнуть просунути власні рішення.

При цьому на 10 листопада у партії запланований з'їзд, де будуть як кадрові питання (призначення голови, можливі винятки), так і стратегічне планування. Перед Володимиром Зеленським та керівництвом "Слуги" стоїть непростий вибір.

Почати рубати з плеча і виганяти з партії всіх нардепів, що дискредитують її, зберігши обличчя і цінність мандата. Чи знову пропустити чергові скандали, попутно заклавши міну уповільненої дії для рейтингу "Слуги народу".

Якщо буде ухвалене неправильне рішення, то вже навесні 2020 року Кабінет міністрів піде у відставку, а влітку на Україну чекатимуть перевибори.

За такого розкладу зібрати навіть 150 багнетів "Слузі" у парламенті буде неймовірно важко.

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