Байден пообіцяє зробити Україну пріоритетом зовнішньої політики США

Кандидат в президенти США від Демпартії Джо Байден обіцяє зробити Україну пріоритетом зовнішньої політики Америки.

Відповіді кандидатів з питань міжнародних відносин від Демократичної партії США опубліковані на сайті Ради з міжнародних відносин.

"По-перше, я б зробив Україну пріоритетом зовнішньої політики США. З військової точки зору я б надав більше допомоги США в сфері безпеки, включаючи зброю, щоб посилити здатність України захищатися. Я також хотів би розширити успішну навчальну місію для Збройних сил України, основу якої покладено саме адміністрацією Обами-Байдена", - заявив кандидат.

Байден і Трамп

В економічному плані Байден планує працювати над збільшенням прямих західних інвестицій і підтримкою енергетичної незалежності України від Росії, особливо якщо в наступному році буде побудований трубопровід "Північний потік -2".

Крім того, Байден збирається забезпечити надання допомоги США Україні в залежності від проведення антикорупційних реформ, в тому числі призначення дійсно незалежних прокурорів і судів по боротьбі з корупцією.

Також Байден має намір підтримати більш сильну дипломатичну роль США, поряд з Францією і Німеччиною, в переговорах з Росією.

"Однак для того, щоб дипломатія працювала, нам необхідно більш сильний вплив на Москву, а це означає, що ми повинні більш тісно співпрацювати з нашими європейськими партнерами і союзниками, щоб гарантувати, що Росія заплатить вищу ціну за свою війну в Україні. Наша стратегічна мета полягатиме в тому, щоб підтримати розвиток демократичної, єдиної, суверенної України і змусити Кремль розплачуватися за свої безперервні атаки на міжнародний порядок", - заявив Байден.

Джо Байден - 76-річний американський політик, тричі в своїй кар'єрі брав участь або заявляв про бажання взяти участь у президентських виборах (в 1988-му, 2004-му і 2008 роках). У 1973 році став сенатором від штату Делавер у віці 30 років - мінімально можливому для обрання на цей пост. Роком пізніше редакція журналу Time включила його в число "200 осіб майбутнього, які будуть робити історію". З 2016-му році він заявив про готовність балотуватися на пост президента після закінчення повноважень Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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