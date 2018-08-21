Джемілєв: Уряд Туреччини просить список українських політв'язнів у РФ

Після розмови президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з Мустафою Джемілєвим про українських політв'язнів у Росії Анкара попросила надати список усіх таких ув'язнених.До лідера кримських татар Мустафи Джемілєва звернулося МЗС Туреччини з проханням надати список українських політв'язнів у російських тюрмах. Про це Джемілєв повідомив у інтерв'ю "Радіо Свобода", опублікованому у вівторок, 21 серпня.

Лідер кримських татар зазначив, що тема звільнення українських політичних в'язнів у РФ обговорювалася з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом під час зустрічі 12 липня. "Я йому сказав, що зараз у російських в'язницях понад 70 наших політв'язнів (...) Домовтеся з Путіним про їхнє звільнення!", - розповів Мустафа Джемілєв. Відповідь Ердогана він переповів так: "Звісно, ми вживатимемо якихось заходів, але ви назвіть хоча б кілька імен". Джемілєв назвав режисера Олега Сенцова, який голодує уже 100 днів, а також засудженого разом із Сенцовим Олександра Кольченка.

Турецьке зовнішньополітичне відомство попросило повний список українських політв'язнів у РФ кілька днів тому, зауважив Джемілєв.

Нагадаємо, Сенцов проводить голодування з вимогою звільнення утримуваних у Росії українських політв'язнів. У вівторок, на 100-й день голодування, у Києві відбулася акція поблизу посольства РФ на підтримку Сенцова.