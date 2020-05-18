Повернення окупованого Росією Криму за президентства Володимира Путіна малоймовірне, тому потрібно посилювати санкції проти РФ.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив лідер кримськотатарського народу, народний депутат партії "Європейська солідарність" Мустафа Джемілєв.

"Ясно, що за режиму Путіна півострів навряд чи повернеться, хоча ексканцлер ФРН Герхард Шредер нещодавно сказав, що жоден президент РФ після Путіна не стане повертати Крим. Але я думаю, що наступний президент Росії буде набагато розумніший за Путіна та зрозуміє, що в інтересах його країни бути цивілізованою державою та дотримуватися міжнародного права. А це означає звільнення всіх зайнятих окупантами територій – Криму та Донбасу", – сказав політик.

Окупація Росією Криму

Джемілєв підкреслив, що для повернення Криму необхідна активна участь міжнародної спільноти.

"Насамперед – посилення санкцій. Питання вирішиться лише тоді, коли Росія зрозуміє, що це просто катастрофа для них і що потрібно поводитися пристойно", – зазначив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мустафа Джемілєв заявив, що питання повернення окупованого Росією Криму в команди президента України Володимира Зеленського вже не стоїть на першому місці.