''Джавеліни'' заіржавіють: в Росії відреагували на нову зброю США для України

У Росії сприйняли намір США надати Україні нові снайперські системи як підготовку Києва до оборонної війни. Однак Вашингтон, як і в випадку з Javelin, може обмежити використання нової зброї на Донбасі.

Про це пише в статті для РІА Новини російський пропагандист Андрій Бабицький. На його думку, "сенс таких поставок залишається досить незрозумілим".

"Якщо не можна на Донбасі, то де можна? Які і чиї танки повинні знищуватися американськими комплексами? Єдина відповідь, яка приходить в голову, - Америка зміцнює українську оборону на випадок вторгнення російської армії. Але його доведеться чекати дуже довго - як би Javelin не встигли за цей час проржавіти і вийти з ладу", - йдеться в статті.

"Якщо американці дійсно приймуть рішення про розширення асортименту систем озброєнь за рахунок включення в нього снайперської зброї, то як це позначиться на підвищенні рівня боєздатності Збройних сил України? Напевно, найсприятливішим чином, але теж скоріше не для війни з "російським агресором" на Донбасі , а на перспективу відбиття нападу", - зазначає автор статті.

Бабицький також припустив, що, як і в випадку з Javelin, снайперська зброя теж не потрапить на лінію фронту – "Вашингтон накладе ембарго на використання і цієї допомоги".

vladtime.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З рекомендацією направити ЗСУ нові типи зброї крім комплексів Javelin виступив в Сенаті США головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал армії США Кертіс Скапаротті. США можуть надати Україні нові снайперські системи, боєприпаси і системи для військово-морських сил.

Україна почне масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного озброєння зі США і країн НАТО, зокрема додаткових комплексів летального зброї.

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