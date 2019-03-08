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''Джавеліни'' заіржавіють: в Росії відреагували на нову зброю США для України

6.9тЧитати матеріал російською

У Росії сприйняли намір США надати Україні нові снайперські системи як підготовку Києва до оборонної війни. Однак Вашингтон, як і в випадку з Javelin, може обмежити використання нової зброї на Донбасі.

Про це пише в статті для РІА Новини російський пропагандист Андрій Бабицький. На його думку, "сенс таких поставок залишається досить незрозумілим".

"Якщо не можна на Донбасі, то де можна? Які і чиї танки повинні знищуватися американськими комплексами? Єдина відповідь, яка приходить в голову, - Америка зміцнює українську оборону на випадок вторгнення російської армії. Але його доведеться чекати дуже довго - як би Javelin не встигли за цей час проржавіти і вийти з ладу", - йдеться в статті.

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"Якщо американці дійсно приймуть рішення про розширення асортименту систем озброєнь за рахунок включення в нього снайперської зброї, то як це позначиться на підвищенні рівня боєздатності Збройних сил України? Напевно, найсприятливішим чином, але теж скоріше не для війни з "російським агресором" на Донбасі , а на перспективу відбиття нападу", - зазначає автор статті.

Бабицький також припустив, що, як і в випадку з Javelin, снайперська зброя теж не потрапить на лінію фронту – "Вашингтон накладе ембарго на використання і цієї допомоги".

''Джавеліни'' заіржавіють: в Росії відреагували на нову зброю США для України

vladtime.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктозброєнняВійськова допомога Україні
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлы, с постоянством, достойным лучшего применения, продолжают скупать военный хлам по всему Миру!!! Ну правильно, нахрена гиперзвук и лазер, когда можно использовать рогатки, катапульты и пращу. Гыгыгы!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
А да, чуть не забыл, главное, нужно объяснить скачущим баранам, что их оружие не имеет аналогов в России)))))))))))))))
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Знает кацапье против кого Украина свою армию вооружает. Вот только почему то радости у кацапов не заметно.Заметно что кацапы в свои портки накладывают, надеются что это оружие на фронт не попадет. Зря надеются. Импортные снайпеские винтовки уже на фронте. Об этом Порох за свои бабки еще в прошлом году позаботился. Кацапы ! не сыте, хорошая снайперка 50- го калибра убивает кацапа быстро, почти без мучений. Причем практически независимо от того, куда попадает пуля.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
кило Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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