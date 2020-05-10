"Дякуємо вам, найрідніші!" Порошенко зворушливо привітав жінок із Днем матері

Політика 11:33, 10.05.2020

Щира материнська любов, турбота та відданість завжди бережуть нас і направляють вірними життєвими шляхами.

Вклоняюся до землі матерям, чиї сини та доньки стали на захист України від російської агресії. Нехай Господь благословить кожну маму і подарує тепло, спокій і мир українським родинам.

З Днем матері! Дякуємо вам, найрідніші!

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Політика

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