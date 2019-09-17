Головна Новини
17 вересня • оновлено в 14:40
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Двох колишніх нардепів таємно відпустили на поруки

3.1т Читати матеріал російською

Колишніх нардепів від партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова, яких раніше оголосили в розшук, відпустили на поруки.

Про це повідомляє ТСН. Таке рішення ухвалив Жовтневий суд Дніпра, хоча прокуратура просила взяти їх під арешт.

Судове засідання раптово пройшло ввечері 16 вересня, інформацію про дату і час суду приховували від ЗМІ.

Олександр Вілкул та Дмитро Колєсніков

Олександр Вілкул та Дмитро Колєсніков

Новини
Вілкулу вручили підозру у зловживанні владою

Як писав OBOZREVATEL, в Україні двох колишніх народних депутатів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова оголосили в розшук.

Вілкулу висунули звинувачення в тому, що перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської ОДА, протягом 2011-2012 років, він видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито із земель запасу сільськогосподарського призначення (пасовища), а насправді із земель колективної власності пайовиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району.

Колєснікову інкримінували те, що перебуваючи на посаді голови Агентства держмайна України, він, зловживаючи службовим становищем, здійснив певні дії, в результаті чого стало можливим відчуження об'єктів нерухомості.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Олександр Вілкул Дмитро Колєсніков
Тег
Опозиційний блок
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
33
1
Смішно
1
Цікаво
17
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel