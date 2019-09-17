Двох колишніх нардепів таємно відпустили на поруки

Колишніх нардепів від партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова, яких раніше оголосили в розшук, відпустили на поруки.

Про це повідомляє ТСН. Таке рішення ухвалив Жовтневий суд Дніпра, хоча прокуратура просила взяти їх під арешт.

Судове засідання раптово пройшло ввечері 16 вересня, інформацію про дату і час суду приховували від ЗМІ.

Олександр Вілкул та Дмитро Колєсніков

Новини Вілкулу вручили підозру у зловживанні владою

Як писав OBOZREVATEL, в Україні двох колишніх народних депутатів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова оголосили в розшук.

Вілкулу висунули звинувачення в тому, що перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської ОДА, протягом 2011-2012 років, він видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито із земель запасу сільськогосподарського призначення (пасовища), а насправді із земель колективної власності пайовиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району.

Колєснікову інкримінували те, що перебуваючи на посаді голови Агентства держмайна України, він, зловживаючи службовим становищем, здійснив певні дії, в результаті чого стало можливим відчуження об'єктів нерухомості.

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