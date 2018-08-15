Двоє українців постраждали у Генуї, загиблих немає

Унаслідок обвалу мосту в Генуї громадяни України не загинули, повідомляють в українському МЗС. У консульстві в Мілані повідомили про двох постраждалих українців. Тим часом кількість загиблих від катастрофи зростає.Серед жертв руйнування автомобільного мосту в Генуї громадян України немає. Про це в середу, 15 серпня, повідомив департамент консульської служби міністерства закордонних справ України в мікроблозі Twitter.

"Префектура міста Генуя повідомила, що серед загиблих внаслідок обвалу моста громадян України немає", - зазначається в повідомленні відомства. Водночас українське консульство в Мілані повідомило у Facebook, що під час катастрофи постраждало двоє українців, нині вони перебувають у лікарні.

Вже 39 загиблих

Тим часом італійська влада повідомила, що кількість жертв руйнування автомобільного шляхопроводу в Генуї зросла до 39 осіб, передає інформагенція AFP. Не виключено, що кількість загиблих зростатиме. Раніше повідомлялося, що серед жертв троє дітей віком 7, 12 та 13 років.

Введений 1967 року в експлуатацію чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї частково обвалився 14 серпня. Обвал 200-метрової ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок, що перебували на ньому, впали з 45-метрової висоти. На момент руйнування на мосту проводилися ремонті роботи. Поки що причина падіння конструкції невідома.

Влада Італії має намір притягти до відповідальності компанію, що експлуатує автостраду, оголосили в уряді країни. Міністр транспорту Італії Даніло Тонінеллі повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook, що в уряді обдумують розірвати з цією фірмою угоду та стягнути з неї штраф у розмірі 150 мільйонів євро.