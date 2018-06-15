Двоє українських солдатів загинули на Донбасі 14 червня

Київ закидає проросійським збройних формуванням порушення мінських угод. Через обстріли загинули двоє українських солдатів.Проросійські бойовики у зоні бойових дій на Донбасі за добу 33 рази порушили режим припинення вогню, заявили зранку п'ятниці, 15 червня, у командуванні операції об'єднаних сил (ООС). За його даними, збройні формування вели вогонь із забороненого мінськими угодами озброєння. Через бойові дії загинуло двоє українських військовослужбовців, шестеро - поранені, повідомляє штаб ООС на своїй сторінці у Facebook.

Там уточнили, що під Луганськом була стрілянина поблизу селищ Новотошківське і Оріхове. Під Горлівкою - біля населених пунктів Троїцьке, Луганське та Південне. На донецькому напрямку неспокійно було біля населених пунктів Авдіївка, Опитне, Новотроїцьке і Богданівка. На маріупольському напрямку інтенсивні бої тривали у населених пунктів Водяне і Лебединський.

У штабі також повідомили, що, за даними української розвідки, протягом 14 червня 12 проросійських бойовиків було вбито, а ще 10 отримали поранення.

Нелегальні формування, які контролюють Донецьк, своєю чергою закинули українській армії мінометний обстріл Петровського на південь від міста. Також там за попередню добу нарахували сім порушень перемир'я з боку ЗСУ.