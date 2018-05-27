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Двоє співробітників СБУ загинули на Донбасі

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Група військовослужбовців підрозділу "Альфа" СБУ потрапила під артилерійський обстріл у зоні проведення ООС.Двоє військовослужбовців Центру спеціальних операцій "А" ("Альфа") Служби безпеки України (СБУ) загинули на Луганщині в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС), ще один дістав тяжкі поранення. Про це повідомила прес-служба СБУ у неділю, 27 травня. "Під час виконання бойового завдання група співробітників СБУ, залучених до операції об'єднаних сил, потрапила під артилерійський обстріл", - зазначається в повідомленні.

СБУ висловила співчуття рідним і близьким загиблих: підполковника Руслана Муляра та прапорщика Юрія Журавльова. "Служба не залишить на самоті сім'ї своїх співробітників, які героїчно віддали життя", - запевнив голова СБУ Василь Грицак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель 26 травня внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків військовослужбовця Збройних сил України (ЗСУ).

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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