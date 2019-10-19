Дві квартири і Lexus: спливла декларація нового глави Кіберполіції

Новий глава кіберполіції України Олександр Гринчак задекларував дві квартири і 370 тисяч гривень зарплати за минулий рік.

Про це свідчать дані сайту "Декларації". Уточнюється, що права на одну з квартир повністю належать тещі Гринчака.

Права на другу квартиру порівну розділені між самим Гринчаком, його батьками і рідним братом. Обидві житлоплощі знаходяться в Києві.

Крім того, в електронній декларації чиновника за 2017 рік вказані два автомобіля. Toyota Land Cruiser, куплена в 2011 році, належить самому Олександру Гринчак, а ось Infinity Е-35, придбаний в 2012-му декларує його дружина, Тетяна. Слід відзначити, що в декларації 2018 року обидва авто відсутні, замість них вказано Lexus RX350, який належить дружині Гринчака.

Декларація Олександра Гринчака - 2018 рік

Декларація Олександра Гринчака - 2018 рік

Декларація Олександра Гринчака - 2018 рік

Декларація Олександра Гринчака - 2018 рік

Декларація Олександра Гринчака - 2017 рік

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