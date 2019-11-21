"Двері Євросоюзу відкриті!" Порошенко розповів про підсумки саміту ЄНП

У підсумковій резолюції саміту Європейської народної партії засудили російську агресію проти України та підтвердили, що двері Європейського Союзу відкриті для України.

Про це наголосив лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко у коментарі журналістам з кулуарів саміту, передає пресслужба політсили.

"Позиція надзвичайно важлива для нас те, що лідери європейських країн – члени ЄНП підтвердили, що двері Європейського Союзу відкриті для України", – розповів політик про суть підсумкового документу саміту.

Петро Порошенко розповів про підсумки саміту Європейської народної партії

Також, за його словами, знайшли підтримку ініціативи, з якими вийшла партія "Європейська солідарність", і Євросоюз буде вітати нашу країну, коли ми виконаємо своє домашнє завдання.

За його словами, у підсумковому документі йдеться про продовження співпраці в рамках Східного партнерства.

"Прийнято рішення, що ця співпраця точно продовжується, особливо з країнами трійки – Україна, Грузія Молдова", – додав Порошенко.

"Незважаючи на те, що декому не подобається, але принцип "більше за більше". Чим більше ми зробили реформ, тим більше ми маємо отримати від Європейського Союзу", – сказав Порошенко.

За словами лідера партії, продовжується підтримка ініціатив і щодо єдиного цифрового ринку та митного простору, і щодо єдиного візового простору.

"Думаю, що ці ініціативи, які були запропоновані рік тому, знайдуть своє відображення", – зазначив політик.

Порошенко також наголосив на важливості чіткого визначення в резолюції саміту ЄНП російської агресії проти України.

"На сьогоднішній день, коли дивним чином в повідомлені пресслужби Кремля щодо підготовки Нормандського формату вони стверджують про те, що "их там нет и не было", саме завдячуючи позиції Європейської народної партії, яка рішуче засуджує і незаконну анексію Криму, і незаконну агресію проти нашої держави на сході України, росіяни вже нікого не обдурять", – підкреслив Порошенко.

"Це ще раз підтверджує позицію – не вірте Путіну", – сказав він.

"Той факт, що сьогодні засуджено російську агресії, що сьогодні вітають вступ України до Євросоюзу і НАТО є одним із основних підсумків резолюції. Двері Євросоюзу відкриті – це потужна мотивація для України для того, щоб ці реформи продовжувати", – резюмував Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Європейської народної партії Жозефом Долем заявив, що його команда продовжить відстоювати курс реформ в Україні задля утвердження демократичних цінностей, верховенства права і реалізації Угоди про асоціацію з ЄС.

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