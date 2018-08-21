Два-три регіони повстануть: Тука спрогнозував найгірший сценарій для України

Після президентських виборів в Україні у 2019 році частина регіонів можуть підняти справжнє повстання.

Таку думку в ефірі "112 Україна" висловив заступник міністра у справах окупованих територій Георгій Тука. За його словами, на даний момент уже відчувається зростання певної ескалації.

"Крім того, у мене є деякі побоювання щодо наслідки виборів. Немає різниці, хто буде переможцем, умовно кажучи, якийсь невідомий Пипкін. Я можу спрогнозувати найгірший, з моєї точки зору, сценарій - це коли наступного дня після оголошення переможця одна, дві, три обласні ради, неважливо в якому регіоні, висловлять свою точку зору, мовляв, ми не вважаємо його переможцем", - наголосив він.

При цьому Тука припускає, що можуть початися вкрай негативні дії, які будуть підтримані "нашими друзями за поребриком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Георгій Тука заявив, що сподіватися на відновлення миру на Донбасі у найближчому майбутньому українцям не варто, адже на це може знадобитися кілька десятиліть.