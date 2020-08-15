Два місяці до виборів: голова ЦВК заявив про тиск з Офісу президента

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко повідомив про тиск з боку Офісу президента.

Він заявив, що інформація про зустріч в ОП з членами ЦВК "відповідає дійсності частково". Діденко розповів, що йому і деяким членам комісії надходили "рекомендації" з приводу його звільнення за власним бажанням. При цьому зустрічей на вищому рівні у нього не було, конкретних прізвищ Діденко також не назвав, передає ZN.ua.

"Можу підтвердити, що від людей, наближених до Офісу президента, мені надходила рекомендація про моє звільнення за власним бажанням і звільнення ще чотирьох членів Комісії. З натяками на можливі негативні наслідки в разі відмови. Можливо, я помиляюся і щось неправильно зрозумів. Але якщо найближчим часом будуть робитися спроби порушити якісь необґрунтовані кримінальні провадження, будуть прийматися інші форми переслідування або організовуватися інформаційні кампанії – тоді все стане на свої місця. Зустрічей на вищому рівні у мене не було", – розповів Діденко.

Він заявив, що не боїться відставки, і наголосив, що подібні кадрові перестановки в ЦВК напередодні виборів можуть серйозно вдарити по міжнародній репутації України.

"Я не боюся відставки. З одного боку, в ЦВК має бути максимальна довіра, оскільки від довіри до органу в кінцевому підсумку залежить і довіра до виборів. Тому якщо до моєї роботи або роботи ЦВК є серйозні претензії – на них треба реагувати. З іншого боку, безпідставне звільнення всього складу або окремих членів ЦВК, особливо – напередодні виборів, навіть звільнення за власним бажанням – це серйозна загроза для незалежності органу, для іміджу нашої держави, для репутації влади. Сподіваюся, це розуміють всі", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

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