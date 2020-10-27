Два міста на Полтавщині обрали мерів у першому турі

Жителі міст Кременчук і Горішні Плавні в Полтавській області обрали собі мерів на місцевих виборах 25 жовтня в один тур.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, міським головою Кременчука став Віталій Малецький від партії "За майбутнє" з результатом в 52,08%, а Горішніх Плавнів – самовисуванець Дмитро Биков.

Про перемогу Малецького в ніч на 27 жовтня заявив голова Кременчуцької міської територіальної виборчої комісії Руслан Бушман. За підсумками підрахунку голосів, Малецького підтримали 27 995 виборців, а його найближчого конкурента Геннадія Іваняна від ОПЗЖ – 7 012 (13,04%). Всього за мерське крісло в Кременчуці змагалися десять кандидатів.

Що стосується Бикова, який за підсумками першого туру місцевих виборів став мером промислового міста Горішні Плавні, то він про своє лідерство в рейтингу розповів сам на особистій сторінці в соцмережі ще вранці 26 жовтня.

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