Два міста на Полтавщині обрали мерів у першому турі
Кременчук очолить Віталій Малецький
У Горішніх Плавнях мером стане Дмитро Биков
Перший висувався від "За майбутнє", а другий – самовисуванець
Жителі міст Кременчук і Горішні Плавні в Полтавській області обрали собі мерів на місцевих виборах 25 жовтня в один тур.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, міським головою Кременчука став Віталій Малецький від партії "За майбутнє" з результатом в 52,08%, а Горішніх Плавнів – самовисуванець Дмитро Биков.
Про перемогу Малецького в ніч на 27 жовтня заявив голова Кременчуцької міської територіальної виборчої комісії Руслан Бушман. За підсумками підрахунку голосів, Малецького підтримали 27 995 виборців, а його найближчого конкурента Геннадія Іваняна від ОПЗЖ – 7 012 (13,04%). Всього за мерське крісло в Кременчуці змагалися десять кандидатів.
Що стосується Бикова, який за підсумками першого туру місцевих виборів став мером промислового міста Горішні Плавні, то він про своє лідерство в рейтингу розповів сам на особистій сторінці в соцмережі ще вранці 26 жовтня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик попередив, що другий тур виборів мерів у деяких містах України може пройти не в листопаді, як у більшості, а затягнутися до грудня через можливі судові розгляди.
Нагадаємо, у ЦВК заявили, що перші результати місцевих виборів у Києві будуть відомі не раніше четверга, 29 жовтня.
Дані екзит-полів показують, що другий тур можуть провести у низці українських обласних центрів. Із попередніми результатами голосування можна ознайомитися за посиланням.