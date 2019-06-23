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Два дні на все: Клімкін висунув Кремлю жорсткий ультиматум

18.1тЧитати матеріал російською

Кремль має надати до 25 червня звіт про звільнення військовополонених моряків, інакше Україна почне нову хвилю тиску на міжнародній арені.

Такий ультиматум висунув міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю "П'ятому каналу", нагадавши, що питання України підніматиметься на зустрічі президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Кремлю висунули ультиматум щодо моряків

Кремлю висунули ультиматум щодо моряків

"Цей тиск буде і короткостроковим, оскільки нам треба досягнути результату. І буде середньостроковий тиск, бо результатом цього буде обмеження російської морської активності, військової активності", – пояснив Клімкін.

полонені моряки

полонені моряки

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За його словами, заплановано широкий спектр дій, але про багато що він говорити не буде, так як ця інформація має залишитися за камерою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути 3 українських військово-морських корабля і відпустити 24 полонених моряків.

Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив під вартою 24 полонених українських моряків.

А президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається робити подальших кроків зі звільнення всіх 24 моряків у Росії, оскільки Міжнародний трибунал ООН вже визнав незаконність дій Кремля.

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Особи
Павло КлімкінВолодимир ПутінДональд Трамп
Місце
Україна
Теги
морякиполонені моряки
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Уж очень жесткий сей ультиматум. Шо теперь делать?
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
А ультиматум то он что 5 каналу выдвинул, Россия что то про это не слышала? А у Путина с Трампом есть более важные темы и на х.охлостан они просто время тратить не будут, много чести для синюшнеобоссаных.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Вна Украине что ни чиновник то де бил редкостный
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