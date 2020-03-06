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6 березня • оновлено в 12:16
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Анатолій Амелін
Анатолій Амелін
Директор програми "Економіка" Українського інституту майбутнього Всі статті автора

Два дня Кабмина: воду в Крым подавать, авиасообщение с РФ возобновлять

10.2т
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2 дня Нового Кабмина:

- Воду в Крым нужно подавать (2 заявления) - но молчим о засухе на юге Украины.

- Авиасообщение с РФ возобновлять

- Пенсии нужно поднять (при растущей дыре в бюджете и падении промпроизводства)

При этом русские, как видим, хотят торговать. Сближаемся.

Дальше будет макрофинансовая помощь от ВТБ вместо МВФ?

Уроки "легитимного" прошли зря.

Володе нужно менять советников, срочно или... даже говорить не буду.

Facebook Анатолий Амелин

Facebook Анатолий Амелин

Facebook Анатолий Амелин

Facebook Анатолий Амелин

Facebook Анатолий Амелин

Facebook Анатолий Амелин

Facebook Анатолий Амелин

Facebook Анатолий Амелин

Facebook Анатолий Амелин

Facebook Анатолий Амелин

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Автор
Анатолій Амелін Анатолій Амелін
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
Джерело
Джерело: Facebook Анатолия Амелина
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Да не советников нужно менять, а пора уже страну менять, пока мне поздно!
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые, сдавайтесь... В российской турмэ вас ждет горячая вода и трехразовое питание - понедельник, среда, пятница...)))
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Збіговисько виродків. всі в Зєлю
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