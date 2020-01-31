"Два дні в зоні турбулентності": Зеленська пояснила раптове зникнення у Facebook

Перша леді України Олена Зеленська пояснила своє різке зникнення в мережі і спростувала чутки про те, що видалила аккаунт.

На своїй сторінці у Facebook вона зазначила, що останні дні не спілкувалася з пыдписниками, оскільки її заблокували за підвищену активність.

Нагадаємо, Зеленська завела офіційну сторінку в соцмережі 27 січня, проте вже під першим постом на неї хлинув шквал критики. Ймовірно, через занадто різку активність нової сторінки її й заблокували. Користувачі, в свою чергу, запідозрили, що дружина президента видалилась, не витримавши критики.

Олена Зеленська "Главком"

"Моя новостворена сторінка у Facebook вже два дні в зоні турбулентності. А 30 січня через зафіксовану "підвищену підозрілу активність" профіль взагалі був заблокований. Зараз всі повідомлення відновили, але про всяк випадок дублюю повідомлення ще й тут", – зазначила Зеленська на сторінці Ze_Live_News і продублювала пост зі своєї офіційної сторінки про харчування школярів в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

перша леді Олена Зеленська з'явилася на своєму новому робочому місці. Так, 27 січня відбулося засідання нового складу ради з питань розвитку комплексу "Мистецький арсенал".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив свою дружину членом ради з питань розвитку комплексу "Мистецький арсенал" 13 січня.

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