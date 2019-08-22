Розтрати, істерики і втручання в політику: чим відома Сара Нетаньягу

Дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Сара Нетаньягу запам'яталася українцям тим, що кинула "хліб-сіль" на землю під час візиту до Києва. Для Беньяміна Нетаньягу це обернулося скандалом.

OBOZREVATEL пропонує придивитися до дружини прем'єра Ізраїлю, яку на батьківщині вважають дуже ексцентричною особою.

Беньямін і Сара Нетаньягу

Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко пояснив інцидент із короваєм простим незнанням традицій і поклав провину на протокольну службу прем'єра, яка не попередила члена делегації про цю особливість.

Водночас користувачі інтернету вважають таку поведінку дружини Нетаньгу звичайною для неї.

"Хто багато років стежить за Сарою — той знає, що вона дуже специфічна жінка, у неї власні уявлення про правильну поведінку і прем'єр часто страждає від цього", — прокоментував у Фейсбуці Михайло Вайсберг.

Він нагадав, що в Ізраїлі навіть ведуться кримінальні переслідування через її дії. "Тому я б не відносив цей хліб на наш рахунок: це не про Україну, а про цю жінку", — вважає Вайсберг.

Поведінка Сари Нетаньягу дійсно часто стає предметом пересудів. 60-річну дружину прем'єр-міністра Ізраїлю нерідко звинувачують у втручанні в політику, також вона часто потрапляє в скандальні історії.

Найгучніша справа останнього часу – нецільове використання коштів. У 2015 році Сару звинуватили в замовленні додому їжі з ресторанів, незважаючи на те, що в резиденції прем'єра працює штатний кухар. Оплата ресторанної їжі, звісно, проводилася за рахунок державної скарбниці. Так, збиток оцінили в 96 тисяч доларів і почали розслідування щодо корупції. У підсумку, 16 червня 2019 року Сара була визнана винною в зловживанні державними коштами — вона визнала свою провину і в як покарання їй присудили штраф у розмірі 15 275 доларів.

Невичерпне джерело інформаційних приводів про поведінку Сари Нетаньягу — її домашній персонал. Колишні покоївки Сари декілька разів подавали проти неї судові позови, звинувачуючи в жорстокості й утриманні платні.

Гай Еліяху, який працював у резиденції підсобним робітником, навіть відсудив у 2014 році 30 тисяч доларів за погане поводження. Він заявляв, що дружина Нетаньягу змушувала його приносити їжу, а потім звинувачувала в тому, що вона у такий спосіб набирає зайву вагу. Крім того, жінка неодноразово наказувала йому з'явитися в резиденцію після опівночі, щоб розігріти суп або повторно побажати доброї ночі.

Також працівники розповідали, що Сара випивала по три пляшки шампанського в день.

З недавнього — під час того ж візиту 19 серпня в Києві дружина прем'єра Ізраїлю відчитала пілота за те, що той нібито не вітав її належним чином.

Про вплив Сари на чоловіка Беньяміна ходять легенди. Незважаючи на 28 років спільного життя, Нетаньягу декілька разів потрапляв у секс-скандали. Сара чоловіка пробачила, але з умовою, що вона має право контролювати і скасовувати будь-яку його зустріч. Вони навіть підписали в адвоката особливу угоду про це.

"Сара — найвпливовіша людина в Ізраїлі, навіть більш впливова, ніж її чоловік. Уявіть: він змушений ховатися у ванній, щоб поговорити по телефону з людьми, яких вона не злюбила", — розповів в інтерв'ю виданню L'Obs ізраїльський політичний журналіст Бен Каспіт.

Водночас Сара Нетаньягу ретельно стежить за своїм іміджем і реагує на негативні новини про себе. Вона навіть двічі вигравала судові справи щодо наклепу з боку місцевих видань. Подала позов Сара і проти одного з телеканалів, який повідомив про великі витрати дружини Нетаньягу на предмети розкоші, здійснені в Лондоні.

Прем'єр-міністр завжди захищає свою дружину. І поява відеоролика після візиту Нетаньягу до Києва, де він спростовує неповагу до України з її боку ("вона одягла костюм у національних кольорах") — тому підтвердження: інцидент в аеропорту міг так і залишитися на рівні пересудів в інтернеті, але публічне виправдання за поведінку дружини підняло його до рівня міждержавної політики.

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