"Дуже складно для Лаврова": Клімкін розкрив подробиці переговорів в Берліні

Вперше переговори глав МЗС України, Німеччини, Франції та Росії в "нормандському форматі" в Берліні пройшли продуктивно і були дуже складними для представника РФ Сергія Лаврова.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, сторони обговорили ряд питань, зокрема щодо звільнення політв'язнів.

Глава МЗС зазначив, що представники країн планують провести саміт в "нормандскому форматі" вже найближчим часом, але він повинен бути підготовлений належним чином. Конкретні терміни ще не обговорювалися.

Також Клімкін пояснив, що для зустрічі на вищому рівні треба визначити зміст. Отже сторони домовилися працювати далі, щоб визначити загальні рамки "і залишити 2-3 питання, які мають виключно політичне значення", для того, щоб винести їх на обговорення на рішення глав держав.

При цьому міністр підкреслив, що зустріч, яка пройшла 11 червня, була "дійсно корисною", адже вона продемонструвала, що Україна разом з Німеччиною і Францією стоять на чіткій спільній позиції з усіх питань і скоординовано можуть тиснути на Росію.

В результаті глава російського МЗС Сергій Лавров змушений був визнати, що російська позиція щодо деяких пунктів "підлягає подальшим дискусіям".

Клімкін зазначив, що відбувалися реальні дискусії з питань, які ніколи не обговорювали в "нормандському форматі": про політичних в'язнів взагалі, а не тільки про заручників; про миротворчу місію.

"Вперше ми сьогодні реально обговорювали звільнення наших політв'язнів і заручників... У перший раз була дійсно реальна дискусія, дуже складна для Лаврова", - наголосив Клімкін.

Павло Клімкін InfoResist

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Петро Порошенко доручив Павлу Климкіну підняти на переговорах питання політв'язнів в Росії і окупованому Криму.