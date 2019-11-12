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14 листопада • оновлено в 20:33
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"Дуже просто вскочити у капкан": Зеленському дали пораду щодо зустрічі з Путіним

3.4т
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Президент України Володимир Зеленський, готуючись до можливої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, не повинен забувати, що має справу з колишнім розвідником.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній глава Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин. Він висловив готовність дати "слушні поради" українському лідеру.

"Так склалося моє життя, що за 10 років керівництва Кримом я з десяток разів зустрічався з Путіним. Відносно непогано знаю цю людину, розумію, з ким має справу Україна", – повідомив він.

На питання, яку головну пораду він дав би Зеленському, Куніцин відповів: "Треба бути гранично акуратним і обережним у кожному своєму слові. Треба розуміти, який колосальний досвід у цієї людини. Я думаю, що він за багатьма позиціями і Меркель, і Макрона, і Зеленського перестрибне".

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"Треба не забувати, що це професійний розвідник. Настільки кожен крок Зеленського повинен бути вивірений, настільки серйозно треба готуватися до цих зустрічей... Дуже просто вскочити у капкан... Росія і її президент не з тих, хто просто так поверне нам Донбас, не переслідуючи серйозних політичних цілей", – заявив колишній глава Радміну Криму.

"Дуже просто вскочити у капкан": Зеленському дали пораду щодо зустрічі з Путіним

russian.rt.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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