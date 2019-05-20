"Дуже потужно": в США відреагували на інавгурацію Зеленського

Делегація США позитивно оцінила інавгурацію шостого президента України Володимира Зеленського і пообіцяла подальшу підтримку українському народові.

Відповідну заяву міністра енергетики США Ріка Перрі, який був присутній на урочистому заході, опублікувала прес-служба американського посольства в Україні.

"Якби у нас було трохи більше часу для підготовки, якби ми знали на кілька днів раніше, ми б, напевно, мали в п'ять разів більшу делегацію. Тому що народ Сполучених Штатів стоїть разом із народом України. Виступ президента Зеленського був дуже потужним у його баченні майбутнього України. І справа в тому, що його обрання – це власне про народ України, а не про нього самого", – сказано в заяві.

Делегація США з Володимиром Зеленським ua.usembassy.gov

Перрі також наголосив готовність США і надалі підтримувати Україну.

"Ми будемо стояти з українським народом у його прагненні до незалежності, в його прагненні до свободи – а один із найпотужніших способів досягнення свободи – це завдяки економічній свободі. Отже, Америка тут, щоб послати чітке повідомлення. Президент Сполучених Штатів попросив нас приїхати, щоб передати народу України, що він може розраховувати на Сполучені Штати, розраховувати на те, що вони будуть співпрацювати з цим президентом, і, сподіваюся, з цим парламентом, щоб досягти попереду кращих днів для народу України", – зазначив міністр.

Володимир Зеленський Прес-служба президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Перрі передав Зеленському послання від президента США Дональда Трампа про готовність співпрацювати.

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