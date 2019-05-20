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/Політика

"Дуже потужно": в США відреагували на інавгурацію Зеленського

22.1тЧитати матеріал російською

Делегація США позитивно оцінила інавгурацію шостого президента України Володимира Зеленського і пообіцяла подальшу підтримку українському народові.

Відповідну заяву міністра енергетики США Ріка Перрі, який був присутній на урочистому заході, опублікувала прес-служба американського посольства в Україні.

"Якби у нас було трохи більше часу для підготовки, якби ми знали на кілька днів раніше, ми б, напевно, мали в п'ять разів більшу делегацію. Тому що народ Сполучених Штатів стоїть разом із народом України. Виступ президента Зеленського був дуже потужним у його баченні майбутнього України. І справа в тому, що його обрання – це власне про народ України, а не про нього самого", – сказано в заяві.

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Делегація США з Володимиром Зеленським

Делегація США з Володимиром Зеленським

ua.usembassy.gov

Перрі також наголосив готовність США і надалі підтримувати Україну.

"Ми будемо стояти з українським народом у його прагненні до незалежності, в його прагненні до свободи – а один із найпотужніших способів досягнення свободи – це завдяки економічній свободі. Отже, Америка тут, щоб послати чітке повідомлення. Президент Сполучених Штатів попросив нас приїхати, щоб передати народу України, що він може розраховувати на Сполучені Штати, розраховувати на те, що вони будуть співпрацювати з цим президентом, і, сподіваюся, з цим парламентом, щоб досягти попереду кращих днів для народу України", зазначив міністр.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Прес-служба президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Перрі передав Зеленському послання від президента США Дональда Трампа про готовність співпрацювати.

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Особи
Дональд ТрампВолодимир ЗеленськийРік Перрі
Місце
Україна
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Да кто бы соневался,у вас рагули все ""мощьно""так -то рагулия самая ""мощьная в мире""только слабинькая,болела в детстве.
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Американские хозяева продолжат натравливать своих украинских шавок на русского медведя. Не зря же они кормили рагулей печенюшками на Майдане. США будут воевать с Россией до последнего украинца.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Они и так уже много сделали для Украины) загнали её на самое последнее место по уровню жизни. Дальше то как хотят помогать?)
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Pyankovsky Alexey, макроекономікою не цікався, бо канонізуєш брєжнєва в палаті #8
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