"Дуже потужний менеджер": Зеленський представив нового главу Івано-Франківської області

Президент України Володимир Зеленський представив нового главу Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля.

"Хочу вам представити нову людину. Дуже потужний менеджер. І я вам особисто дуже заздрю. Івано-Франківщині заздрю. Вибирати губернаторів дуже важко, тому що або немає кадрів, або немає грошей на хороші кадри", – сказав Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківська, передає "УП".

"Тому людей, які є, як ми, не хочу говорити про патріотизм, але людей, які хочуть зробити щось хороше для України, за той недовгий термін, таких політичних волонтерів, дійсно не так багато. І це один із таких людей", – додав він.

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Денис Шмигаль народився у 1975 році, львів'янин.

У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго"). До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА, був заступником начальника ГУ Міндоходів у Львівській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 липня президент представив нових глав Івано-Франківської та Закарпатської ОДА. Ними стали Ігор Бондаренко та Денис Шмигаль.

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