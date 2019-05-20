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/Політика

"Дуже негарно!" Команду Зеленського впіймали на підлості

296.8тЧитати матеріал російською

Канал президента України Володимира Зеленського на YouTube привласнив собі право на відео інавгурації нового глави держави, яке опублікувало безліч ЗМІ.

Це означає, що всі доходи від монетизації цього відео на YouTube дістануться команді Зеленського, незважаючи на те, на чиєму каналі транслюється відео. Про це повідомила у Facebook журналістка Олеся Медведєва.

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"Негарно починати з такого, "Команда Зеленського"! Всі канали брали відео-трансляцію інавгурації з одного джерела, яке цю трансляцію роздавало. Далі, кожен канал брендував своїми плашками, оформляв це відео, і випускав у ефір. Це вже вважається їхній контент, оскільки джерело загальнодоступне. Після показу на ТБ завантажували на свої Ютуб-канали", — прокоментувала вона ситуацію.

Журналістка додала, що після заявки офіційного каналу Зеленського всі гроші за перегляди підуть на його рахунок.

"Сам Зеленський часто говорив, що ЗМІ не повинні залежати ні від кого, а мати незалежне джерело фінансування, при цьому віднімаючи незалежне джерело доходу. Це дуже негарно", — підсумувала вона.

Інавгурація Володимира Зеленського

Інавгурація Володимира Зеленського

Прес-служба президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заборонив розміщувати в кабінетах чиновників нашої країни свій портрет. Також новий президент попросив громадян України називати його тільки на ім'я, без по батькові.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Naumenko Nataliia
Naumenko Nataliia
потім накаже Вовочкою називати
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Плесконос Александр
Плесконос Александр
А зеленский еще не зарегистрировали свою торговую марку?
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кудря александр
кудря александр
Два пишу три у уме. Привыкайте. Вы его выбрали....
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