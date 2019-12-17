"Дуже насторожує": Тука назвав дві загрози законопроєкту Зеленського про децентралізацію

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука побачив "два моменти, що дуже насторожують", у законопроєкті про внесення змін до Конституції, що стосуються децентралізації.

На його думку, запропоновані зміни "відкривають дорогу до легітимації особливого статусу Донбасу". Про це він сказав у коментарі OBOZREVATEL.

Тука вбачає потенційну небезпеку в запровадженні інституту префектів і наділенні їх надзвичайними повноваженнями. "Префект може призупиняти рішення місцевих рад і відстороняти від посади обраних мерів без рішення суду. Таких повноважень не має жодна людина в нашій країні. Тільки суд може ухвалити рішення про те, відповідає акт чи дії чиновника закону чи ні", – зауважив він.

Георгій Тука назвав дві небезпеки змін в Конституцію про децентралізацію

Другий момент, що насторожує – "зміна статусу територій без внесення змін до Конституції, простим голосуванням у Верховній Раді", – продовжив волонтер. "Незважаючи на коментарі "слуг народу" про те, що під цим не мається на увазі особливий статус Донбасу, я вважаю, що в такий спосіб вони фактично відкривають дорогу для легітимації так званого особливого статусу Донбасу, зокрема", – підкреслив Тука.

За його словами, наразі немає необхідності змінювати територіальний устрій України. Тука не вважає його "архаїчним". Навпаки, на його думку, "система управління відпрацьована й ефективна". "Я не бачу потреби її міняти, тим паче зараз, в умовах війни", – сказав Тука.

Він також зізнався, що "не може зрозуміти, чим обумовлений такий поспіх з боку Зеленського".

Нагадаємо, 16 грудня на сайті Верховної Ради України був опублікований законопроєкт президента України Володимира Зеленського, яким пропонуються зміни до Конституції, що стосуються децентралізації. Детальніше про запропоновані зміни читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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