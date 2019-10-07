"Дуже дипломатичний спосіб!" Яременко пояснив "формулу Штайнмаєра" для України

Україна погодилася на "формулу Штайнмаєра", щоб завершити війну на Донбасі з Російською Федерацією.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова парламентського комітету у закордонних справах Богдан Яременко, зазначивши, що це було умовою РФ.

"Ми хочемо миру. Оскільки війна на Донбасі – це не внутрішній конфлікт і не громадянська війна, а збройна агресія Росії проти України, то досягнення миру можливе лише із залученням до переговорного процесу безпосередньо агресора в особі Путіна", - сказав він.

Богдан Яременко

За словами Яременка, таким чином Україна знайшла дуже дипломатичний спосіб на шляху до можливості проведення саміту "нормандської четвірки" (в переговорному процесі беруть участь Україна, Росія, Франція та Німеччини).

"Хочу зазначити, що "формула Штайнмаєра" в тому вигляді, в якому ми її погодили, насправді вже частково реалізована. І ми не погодилися ні на що таке, чого б уже не існувало. На тимчасовій основі повноваження Донбасу прописані в законі про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, ухваленому ще у 2014 році", – уточнив глава комітету.

Яременко додав, що там немає пункту про постійне застосуванні цього закону, йдеться про три роки.

"Кучма нічого не підписав, а лише проінформував ОБСЄ, що механізм застосування закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО нами в принципі погоджений", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу Штайнмаєра". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

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