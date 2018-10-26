Думка українців щодо конфлікту з Росією: Гриценко став лідером довіри

Один з найбільш рейтингових потенційних кандидатів у президенти України Анатолій Гриценко став лідером довіри серед українців у питанні інтерпретації ситуації, що склалася через конфлікт України та Росії.

Про це свідчать дані всеукраїнського соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у вересні 2018 року на замовлення ГО "Детектор медіа" і при фінансуванні Міністерства закордонних справ Данії ("Даніда").

"Якщо говорити про індекс щодо конфлікту з Росією, то серед тих, хто поділяє швидше продержавні інтерпретації, більше за тих, хто вважає, що твердження, які поділяє сам респондент, просуваються такими політиками і популярними особистостями, як Анатолій Гриценко (16% проти 6% серед тих, хто швидше дотримується проросійської орієнтації)", — наголошується у матеріалі на сайті "Детектор медіа".

За ним ідуть: Петро Порошенко (10% проти 1%), Святослав Вакарчук (11,5% проти 4%), Андрій Садовий (8% проти 2%), Олег Тягнибок (5% проти 1%).

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