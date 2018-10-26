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Думка українців щодо конфлікту з Росією: Гриценко став лідером довіри

29тЧитати матеріал російською

Один з найбільш рейтингових потенційних кандидатів у президенти України Анатолій Гриценко став лідером довіри серед українців у питанні інтерпретації ситуації, що склалася через конфлікт України та Росії.

Про це свідчать дані всеукраїнського соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у вересні 2018 року на замовлення ГО "Детектор медіа" і при фінансуванні Міністерства закордонних справ Данії ("Даніда").

"Якщо говорити про індекс щодо конфлікту з Росією, то серед тих, хто поділяє швидше продержавні інтерпретації, більше за тих, хто вважає, що твердження, які поділяє сам респондент, просуваються такими політиками і популярними особистостями, як Анатолій Гриценко (16% проти 6% серед тих, хто швидше дотримується проросійської орієнтації)", — наголошується у матеріалі на сайті "Детектор медіа".

За ним ідуть: Петро Порошенко (10% проти 1%), Святослав Вакарчук (11,5% проти 4%), Андрій Садовий (8% проти 2%), Олег Тягнибок (5% проти 1%).

Читайте також на OBOZREVATEL звернення Гриценка з приводу інциденту зі співаком Святославом Вакарчуком.

Особа
Анатолій Гриценко
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Кого назначит Хозяин, тот и победит по результатам т. н. голосования.
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Вадя Дядя
Вадя Дядя
Это развод какой то...за этого г@ндона от политики могут голосовать только неадекваты... противно видеть как Грыща тянут за яйца к президенству
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aa tr tr
aa tr tr
"среди тех, кто разделяет скорее прогосударственные интерпретации" А среди тех, кто не разделяет? И сколько таких?
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