"Думають, що ми готові здатися": Цимбалюк застеріг Зеленського від мирних "прогинів" перед Кремлем

Український журналіст Роман Цимбалюк вважає, що постійні заяви президента України Володимира Зеленського та його оточення про готовність до мирного протистояння Росії грають проти інтересів нашої країни.

На своєму Telegram-каналі він зазначив, що така риторика дає Кремлю привід думати про те, що Київ готовий до капітуляції й до повного виконання умов окупантів.

"Мир. Це слово люблять повторювати українські політики. Під час виборчої кампанії й зараз. Однак частота повторень цієї мантри не особливо впливає на ситуацію на лінії фронту. А, можливо, навпаки. Влада країни стає заручником своїх слів. Обіцяли мир, а його немає. Представник "слуг народу" в Давосі в інтерв'ю російським ЗМІ почав виправдовуватися, що у нас точно немає військового плану зі звільнення Донбасу. Про це говорить і президент", – обурився Цимбалюк.

Журналіст нагадав, що в Москві такі слова сприймають винятково як сигнал про те, що українці готові здатися, що вони не можуть і не хочуть захищатися.

Цимбалюк і Зеленський

"Для Москви це вказівка до дії: "Тисни українців, вони прогнуться". Активізація російських снайперських груп на Донбасі – не випадкова. Українські військові гинуть щодня. Таким чином Кремль пояснює Зе команді: так триватиме, доки ви не підете на політичні поступки – тобто не здасте Україну. У них логіка цинічна: більше вбивств, нижче рейтинг Зеленського. Ось така політика", – зробив висновок Цимбалюк.

Крім того, він закликав керівництво України перестати транслювати занепадницькі заяви і нагадати Росії про те, що наша країна виступає за мир, але захищатиме себе всіма наявними засобами.

"Вони розуміють тільки силу. А слабких б'ють ногами. У Кремлі, до речі, теж кажуть, що хочуть нормалізації відносин з Україною. Тільки чому у нас від початку року 11 загиблих?" – звернувся Цимбалюк із риторичним запитанням до влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 22 січня, Зеленський заявив, що війну на Донбасі можна завершити буквально завтра, але для цього необхідне бажання всіх сторін.

Нагадаємо, на Донбасі готують нове розведення військ, Україна і РФ обговорили дев'ять ділянок, однак поки що домовилися лише щодо однієї.

При цьому міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Україна виступає проти повного розведення сил і засобів по всій лінії розмежування на Донбасі.

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