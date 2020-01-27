Головна Новини
27 січня • оновлено в 16:45
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Думають, що ми готові здатися": Цимбалюк застеріг Зеленського від мирних "прогинів" перед Кремлем

Читати матеріал російською

Український журналіст Роман Цимбалюк вважає, що постійні заяви президента України Володимира Зеленського та його оточення про готовність до мирного протистояння Росії грають проти інтересів нашої країни.

На своєму Telegram-каналі він зазначив, що така риторика дає Кремлю привід думати про те, що Київ готовий до капітуляції й до повного виконання умов окупантів.

"Мир. Це слово люблять повторювати українські політики. Під час виборчої кампанії й зараз. Однак частота повторень цієї мантри не особливо впливає на ситуацію на лінії фронту. А, можливо, навпаки. Влада країни стає заручником своїх слів. Обіцяли мир, а його немає. Представник "слуг народу" в Давосі в інтерв'ю російським ЗМІ почав виправдовуватися, що у нас точно немає військового плану зі звільнення Донбасу. Про це говорить і президент", – обурився Цимбалюк.

Журналіст нагадав, що в Москві такі слова сприймають винятково як сигнал про те, що українці готові здатися, що вони не можуть і не хочуть захищатися.

Новини
"Президент миру, а не перемоги": Цимбалюк вказав на небезпеку стратегії Зеленського

Цимбалюк і Зеленський

Цимбалюк і Зеленський

"Для Москви це вказівка до дії: "Тисни українців, вони прогнуться". Активізація російських снайперських груп на Донбасі – не випадкова. Українські військові гинуть щодня. Таким чином Кремль пояснює Зе команді: так триватиме, доки ви не підете на політичні поступки – тобто не здасте Україну. У них логіка цинічна: більше вбивств, нижче рейтинг Зеленського. Ось така політика", – зробив висновок Цимбалюк.

Крім того, він закликав керівництво України перестати транслювати занепадницькі заяви і нагадати Росії про те, що наша країна виступає за мир, але захищатиме себе всіма наявними засобами.

"Вони розуміють тільки силу. А слабких б'ють ногами. У Кремлі, до речі, теж кажуть, що хочуть нормалізації відносин з Україною. Тільки чому у нас від початку року 11 загиблих?" – звернувся Цимбалюк із риторичним запитанням до влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Роман Цимбалюк Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
4
Смішно
3
Цікаво
12
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
СОВРЕМЕННАЯ уКРАИНА - Девок туркам, МоторСич китайцам, поезда немцам, суверенитет американцам… И ГУЛЯЙ РВАНИНА!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Цимбалюку, конечно, лучше видно и слышно, что там думают в Мocкве - в конце концов, я нахожусь за тыщи километров от Роccии, а он месяцами торчит в самом логове врага. Говорят, даже квартирку прикупил себе с видом на MГУ. Разумеется, не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославших яго туда укpаинских патриотических сил. Но всё равно его пламенные посты выглядят в моих глазах не очень убедительно. Если вокруг враги, шестой год ведущие вoйну против Укpaины, то почему Роман до сих пор на свободе, а не в зaстенках ФCБ? Почему на его гайморитном лице явственно видны следы нездоровых излишеств, а не изощрённых пытoк? Что-то здесь не так. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Цымбалюк упорно не хочет покидать уютненькую Москву.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги