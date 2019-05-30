"Думали, що покусаю": Саакашвілі розповів про зустріч із Порошенком

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який повернувся в Україну, розповів про зустріч із п'ятим главою держави Петром Порошенком у Європі.

Його розповідь пролунала в ефірі телеканалу "НАШ.Максі-ТВ". За його словами, він просто проігнорував Порошенка.

"У мене є особиста причина бути на нього злим, але у мене немає особистих образ. Я його зустрічав зовсім нещодавно. Був на з'їзді Європейської народної партії – я лідер і почесний голова грузинської партії... А він був як лідер БПП. Ми зустрічалися у дуже закритому просторі, дуже близько, прямо зіткнулися особисто. Знаєте, що я зробив? Просто пройшов. Охорона думала, що я його зараз покусаю – вони розгубилися, зайняли периметр... А я просто пройшов", – зазначив Саакашвілі.

Петро Порошенко та Міхеїл Саакашвілі "Капітал"

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну 29 травня рейсом із Варшави. Напередодні президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство, змінивши так указ п'ятого глави держави Петра Порошенка.

Після повернення Саакашвілі українського громадянства з'ясувалося, що його партія "Рух нових сил" братиме участь у позачергових виборах до Верховної Ради.

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