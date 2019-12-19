"Думала, що приб'ють!" Скороход пояснила, чому розплакалася в Раді

Народний депутат України Анна Скороход пояснила, чому вона розплакалася на засіданні Верховної Ради 31 жовтня.

В інтерв'ю ObozTV Скороход прокоментувала гучний інцидент і зізналася, що до сліз її довели колеги зі "Слуги народу" (на той момент нардеп була членом фракції СН, але пізніше її виключили).

"Дійсно, я надто емоційно відреагувала. Мене довели. Давид Арахамія. Закривали мені рота і не давали відстояти правки", – розповіла вона.

"Більше того. Я побачила, що текст, ухвалений комітетом, і текст, винесений в зал – вони різні (на голосування виносився закон про відокремлення ГТС від "Нафтогазу". – Ред.). Тому я почала здіймати галас. Думала, що мене там, як то кажуть, "приб'ють". І потім я півгодини не могла добитися мікрофона", – додала депутат.

На уточнююче запитання, як вона відреагувала на фразу "Заспокойтеся, вам народжувати ще", Скороход відповіла: "Я вагітна, а не хвора".

Анну Скороход довели до сліз на пленарному засіданні Скріншот з відео трансляції засідання 31 жовтня

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент з Анною Скороход стався на засіданні Верховної Ради 31 жовтня під час розгляду законопроекту про анбандлінг, який передбачає відокремлення діяльності з транспортування газу (ГТС України) від НАК "Нафтогаз". Скороход наполягала на тому, щоб депутати розглянули запропоновані нею правки.

14 листопада Скороход заявила, що правоохоронні органи затримали її цивільного чоловіка, бізнесмена Олексія Алякіна, в помсту за те, що вона відмовилася голосувати за земельну реформу.

Наступного дня на закритому засіданні "Слуги народу" Анну Скороход та її колегу Антона Полякова виключили з лав президентської фракції.

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