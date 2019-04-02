"Думайте": активісти звернулися з жорстким посланням до Порошенка через Гандзюк

Громадські організації звернулись до президента Петра Порошенка та закликали його звільнити причетних, на думку активістів, до вбивства Катерини Гандзюк членів БПП, а саме — херсонських чиновників Андрія Гордєєва та Євгена Рищука.

Про це йдеться у зверненні до президента ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook. "Ситуація із нападами на представників громадянського суспільства є системною і потребує Вашої уваги… Ми говорили про необхідність звільнення з посад осіб, причетних до вбивства нашої подруги, — Андрія Гордєєва та Євгена Рищука, аби вони не мали змоги впливати на слідство", — звернулися активісти .

Катерина Гандзюк CNews

На їхню думку, вибори засвідчили, як до президента ставиться українське суспільство. Активісти зазначили, що заявою про "розуміння занепокоєння" відкупитися владі не вийде, бо саме президент відповідає за дії та бездіяльність ГПУ та СБУ, представників у БПП. "Ви ці чудовиська "породили", на Вас відповідальність і за їхнє знешкодження", — вважають активісти про Рищука і Гордєєва.

"Станом на зараз Ви отримали третій результат на Херсонщині. Після Володимира Зеленського та Юрія Бойка. Цей результат Вам забезпечили вбивці Гандзюк. Залишився 21 день. Думайте", — йдеться у заяві ГО.

Зокрема активісти стверджують, що Порошенко може виконати низку вимог суспільства:

звільнити з посад Гордєєва і Рищука.

Владислав Мангер має сісти, бо його люди тиснуть на свідків та потерпілих, погрожують їм та домовляються з Гордєєвим та Рищуком покривати одне одного.

Слід публічно засудити мерів Одеси і Харкова Геннадія Труханова та Геннадія Кернеса, а також їхніх друзів-злочинців, які "кошмарять" представників громадянського суспільства в Одесі, Харкові та інших регіонах України.

Генпрокурор має нарешті подати до Верховної Ради клопотання про зняття недоторканності з нардепа Геннадія Бобова з Черкащини. Його вважають ймовірним замовником вбивства журналіста та активіста Василя Сергієнка, яке сталося п'ять років тому.

У списку Гандзюк 55 прізвищ, але щодо жодного немає руху. Активісти вимагають, щоб президент не ігнорував зустрічі з Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради для проведення розслідування нападів на активістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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