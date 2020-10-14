Дуда спрогнозував, коли закінчиться війна на Донбасі
Основною умовою для припинення війни на Донбасі буде повернення Україні повного контролю над своїми законними кордонами, над Кримом, Донецькою та Луганською областями.
Про це в ефірі "Україна 24" розповів президент Польщі Анджей Дуда.
"Війна закінчиться тоді, коли Україна поверне повний контроль над своїми законними кордонами – в Криму, Донецькій і Луганській областях. Це умова, і цього повинно вимагати все міжнародне співтовариство", – зазначив польський лідер.
Дуда наголосив, що Росія напала на Україну, щоб перешкодити вступу нашої країни до НАТО та ЄС.
"Не треба відступати від санкцій проти Росії, і не треба допускати, щоб тут зберігався заморожений конфлікт. Треба вимагати від Росії, щоб вона пішла з цих територій. І для цього сьогодні треба твердо наполягати: агресія повинна бути закінчена, а контроль над кордонами повинен повернутися Україні", – акцентував Дуда.
Він також додав, що виступає проти заморозки конфлікту на Донбасі.
"І потрібно на кожному кроці повторювати, що не можна релятивізувати цю ситуацію, не можна допустити, щоб тут, в нашій частині Європи виник заморожений конфлікт. Тому що такі ситуації можуть тягнутися роками, і бути постійно вогнищем війни. Подивіться на Нагірний Карабах – це приклад десятиліттями замороженого конфлікту. Ми не можемо допустити того, щоб така ситуація сталася в Україні. І міжнародна спільнота повинна твердо вимагати від Росії, щоб вона покинула ці українські території ", – підсумував Дуда.
Як повідомляв OBOZREVATEL , Володимир Зеленський та Анджей Дуда випустили спільну заяву про агресію Росії та співробітництво.