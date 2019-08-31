Дуда радикально виступив проти Росії і підтримав Україну

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що політика санкцій відносно РФ, зважаючи на ситуацію з територіальною цілісністю України, повинна бути продовжена.

Дуда наголосив, що Крим, а також Луганська та Донецька області повинні повернутися до України. Про це він заявив на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві в суботу, 31 серпня, передає "Інтерфакс".

"Україна повинна повернути свою територіальну цілісність, яку мала до 2014 року. Сьогодні територія України окупована – Крим, а також Луганська та Донецька області – ці території мають повернутися до України. Наша позиція в цьому контексті щодо Росії однозначна: ми вважаємо, що політика санкцій повинна бути продовжена, оскільки це самий мирний спосіб змусити державу дотримуватися міжнародного права", – сказав Дуда.

Анджей Дуда

Сам президент України відповів, що агресія РФ загрожує всій Європі.

"Північний потік-2" неприйнятний і загрожує всій Європі. Без виконання Мінських угод і відновлення територіальної цілісності, санкції проти РФ можуть бути лише більшими. Я готовий розблокувати дозволи на ексгумацію тіл у польських похованнях в Україні, а Польща – свої кроки назустріч", – сказав Зеленський.

Андрій Дуда та Володимир Зеленський Офіс президента України

Також Володимир Зеленский заявив, що Україна виступає за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також за енергетичну співпрацю у трикутнику Польща – США – Україна.

"Радує, що торговельно-економічні зв’язки між нашими країнами щороку зростають і зростатимуть у подальшому. Уже зараз Польща є нашим другим найбільшим торговельним партнером у ЄС. Але у потенціалу цієї співпраці немає меж. Тому очікуємо на активний діалог урядів наших країн у рамках Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. І дуже сподіваємося – я особисто сподіваюся, – що наступне засідання Комісії відбудеться вже найближчим часом. Ми про це говорили з Президентом Польщі", – сказав Президент України.

Володимир Зеленський та Андрій Дуда president.gov.ua

Також Зеленський нагадав, що 1 вересня 1939 року польський народ став на захист своєї батьківщини від німецьких загарбників.

"Тоді пліч-о-пліч з поляками стояли й представники українського народу, на той час громадяни Республіки Польща. За підрахунками істориків, в рядах польського війська воювали тисячі українців. Багато з них віддали життя у важкій боротьбі з нацистами і стали жертвами комуністичної тоталітарної системи", – заявив він.

Зеленський вказав, що 80 років по тому Польща допомагає Україні захищати її територіальну цілісність, в тому числі, поляки роблять це безпосередньо пліч-о-пліч з українськими військовими.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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