Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Дуда радикально виступив проти Росії і підтримав Україну

1.1т Читати матеріал російською

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що політика санкцій відносно РФ, зважаючи на ситуацію з територіальною цілісністю України, повинна бути продовжена.

Дуда наголосив, що Крим, а також Луганська та Донецька області повинні повернутися до України. Про це він заявив на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві в суботу, 31 серпня, передає "Інтерфакс".

"Україна повинна повернути свою територіальну цілісність, яку мала до 2014 року. Сьогодні територія України окупована – Крим, а також Луганська та Донецька області – ці території мають повернутися до України. Наша позиція в цьому контексті щодо Росії однозначна: ми вважаємо, що політика санкцій повинна бути продовжена, оскільки це самий мирний спосіб змусити державу дотримуватися міжнародного права", сказав Дуда.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Новини
Зеленський дав Польщі історичну обіцянку: про що мова

Сам президент України відповів, що агресія РФ загрожує всій Європі.

"Північний потік-2" неприйнятний і загрожує всій Європі. Без виконання Мінських угод і відновлення територіальної цілісності, санкції проти РФ можуть бути лише більшими. Я готовий розблокувати дозволи на ексгумацію тіл у польських похованнях в Україні, а Польща – свої кроки назустріч", – сказав Зеленський.

Андрій Дуда та Володимир Зеленський

Андрій Дуда та Володимир Зеленський

Офіс президента України

Також Володимир Зеленский заявив, що Україна виступає за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також за енергетичну співпрацю у трикутнику Польща – США – Україна.

"Радує, що торговельно-економічні зв’язки між нашими країнами щороку зростають і зростатимуть у подальшому. Уже зараз Польща є нашим другим найбільшим торговельним партнером у ЄС. Але у потенціалу цієї співпраці немає меж. Тому очікуємо на активний діалог урядів наших країн у рамках Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. І дуже сподіваємося – я особисто сподіваюся, – що наступне засідання Комісії відбудеться вже найближчим часом. Ми про це говорили з Президентом Польщі", – сказав Президент України.

Володимир Зеленський та Андрій Дуда

Володимир Зеленський та Андрій Дуда

president.gov.ua

Також Зеленський нагадав, що 1 вересня 1939 року польський народ став на захист своєї батьківщини від німецьких загарбників.

"Тоді пліч-о-пліч з поляками стояли й представники українського народу, на той час громадяни Республіки Польща. За підрахунками істориків, в рядах польського війська воювали тисячі українців. Багато з них віддали життя у важкій боротьбі з нацистами і стали жертвами комуністичної тоталітарної системи", заявив він.

Зеленський вказав, що 80 років по тому Польща допомагає Україні захищати її територіальну цілісність, в тому числі, поляки роблять це безпосередньо пліч-о-пліч з українськими військовими.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особи
Анджей Дуда Володимир Зеленський
Місце
Польща Варшава
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
15
20
Смішно
3
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Как же таким странам как украина, польша и прибалтийским странам хочется чувствовать себя значительными на мировой арене. Но кроме смеха это ничего не вызывает)))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...