Натяк? Скандального "слугу" підловили на "зв'язку" з Джокером

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський ще у вересні з'являвся в Верховній Раді у футболці із зображенням героя коміксів Джокера, під ім'ям якого ховається пранкер, що здобув популярність останнім часом.

Підтверджуючі фото 11 вересня опублікував у Facebook фотокореспондент Ян Доброносов. "Що це означає?" – підписав він тоді свій знімок (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначимо, Джокер запустив свій Telegram-канал 31 жовтня. У ньому він вже опублікував кілька скандальних переписок із народними депутатами, спілкуючись з ними під виглядом генерального прокурора Руслана Рябошапки. Парламентарії, втративши пильність, видали пранкеру чимало секретів, як особистого, так і політичного характеру.

Дубинський приходив у Раду в футболці з Джокером Facebook Яна Доброносова

Дубинський приходив у Раду в футболці з Джокером Facebook Яна Доброносова

При цьому, у самого Дубинського дійсно є всі підстави ховатися зп маскою Джокера. Народний депутат встиг потрапити у кілька скандалів, критикуючи своїх колег.

Дубинського підловили на "зв'язку" з Джокером

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Пранкери Джокер прикинувся генпрокурором Русланом Рябошапкою і вивів на чисту воду народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка, який попався на секс-переписці в Раді.

Крім того, публікацією каналу, яка буквально підірвала мережу, стала переписка з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Михайлом Радуцьким про зарплати "в конвертах". За добу вона набрала майже 35 тисяч переглядів.

Служба безпеки України отримала вказівку встановити особу людини, яка курирує Telegram-канал "Джокер".

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