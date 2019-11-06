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6 листопада • оновлено в 18:02
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Натяк? Скандального "слугу" підловили на "зв'язку" з Джокером

2.2т Читати матеріал російською

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський ще у вересні з'являвся в Верховній Раді у футболці із зображенням героя коміксів Джокера, під ім'ям якого ховається пранкер, що здобув популярність останнім часом.

Підтверджуючі фото 11 вересня опублікував у Facebook фотокореспондент Ян Доброносов. "Що це означає?" – підписав він тоді свій знімок (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначимо, Джокер запустив свій Telegram-канал 31 жовтня. У ньому він вже опублікував кілька скандальних переписок із народними депутатами, спілкуючись з ними під виглядом генерального прокурора Руслана Рябошапки. Парламентарії, втративши пильність, видали пранкеру чимало секретів, як особистого, так і політичного характеру.

Новини
Дубінський опублікував звіт проходження поліграфа. Документ
Дубинський приходив у Раду в футболці з Джокером

Дубинський приходив у Раду в футболці з Джокером

Facebook Яна Доброносова

Дубинський приходив у Раду в футболці з Джокером

Дубинський приходив у Раду в футболці з Джокером

Facebook Яна Доброносова

При цьому, у самого Дубинського дійсно є всі підстави ховатися зп маскою Джокера. Народний депутат встиг потрапити у кілька скандалів, критикуючи своїх колег.

Дубинського підловили на "зв'язку" з Джокером

Дубинського підловили на "зв'язку" з Джокером

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олександр Дубінський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Что-то похожее на спланированную тему.
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
То есть сбу вместо того что бы раследовать те же зп в конвертах будет искать тех кто про это заявил. Доказательно. ЗЕбильная страна с ЗЕбильной властью. Нарик перзедент. Лживое правительство. И вЗру-верховна зрада украины. С учетом 73% имбицылов,голосовавших за этих,которые и сделали этих 73% теперь уже ЗЕбилов- у этой страны будущего нет. Страна кизяков,холопов. Или как говорят в залесье-кастрюлеголовых. Реально стыдно быть украинцем.
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