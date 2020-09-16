Дубінський злив у мережу структуру комісії з азартних ігор в Україні

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський показав структуру Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей в Україні.

Відповідний документ нардеп 15 вересня опублікував в своєму Telegram-каналі. Згідно з ним, орган для контролю за гральним бізнесом буде складатися з 230 осіб.

"Боря Баум, Кирило Тимошенко, Андрій Мотовіловець і Давид Арахамія вже намалювали структуру комісії з нагляду за азартними іграми", – написав Дубинський.

Комісія з розвитку та регулювання азартних ігор – новий державний орган, який буде вирішувати питання видачі ліцензій, перевірок, санкцій щодо казино, а також буде отримувати від них фінансову звітність.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, керівником комісії з нагляду за гральним бізнесом буде призначений російський бізнесмен Борис Баум, наближений до заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

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