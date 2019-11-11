"Все не знайшов": Дубінський відповів на "замовне" розслідування про його майно

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський відповів на скандальне розслідування про його нерухомість і автопарк із 17 автомобілів, яке показали в програмі "Наші гроші".

Відеозвернення опублікував він на своєму YouTube каналі ввечері в понеділок, 11 листопада, відразу після прем'єри передачі Дениса Бігуса (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Всі хочуть почути про мої квартири, машини і маму, яка любить швидкість. Доповідаю, шановні товариші. Все написано в відкритих реєстрах, що у нас є і на кого з родини записано. Що це за розслідування?" – обурився він.

Дубінський відповів на розслідування про його майні Скріншот з відео

За твердженням Дубінського, історія про його "заможне життя" курсує з 2015 року і нібито з'являється тільки тоді, коли він "наступить комусь на хвіст". Цього разу, за його словами, це теж замовлення певної людини.

Дубінський також показав довідку про доходи, яку публікував ще в 2016 році. У документі зазначено, що станом на 2010 рік на його банківському рахунку було близько 400 тисяч доларів. Звідки такі гроші, він не пояснив.

Дубінський показав довідку з банку Скріншот з відео

"Я людина помітна, тепер всю країну моє майно цікавить. Про квартири нічого говорити – камені і камені. А ось машин у мене багато цікавих і рідкісних", – заявив він.

"Вони кажуть, ми п**димо їхні гроші. Ні, ми чесно заробляємо, заробляли і будемо далі. А все майно побачите в декларації. Бігус, як завжди, все не знайшов", – резюмував Дубінський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналісти показали 24 квартири Дубінського і автопарк із 17 авто, половина з яких записана на матір нардепа.

Дубинський заявив, що заробив все ще до приходу в політику і йому просто заздрять.

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