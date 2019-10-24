Народний депутат України від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський прийшов на перевірку на поліграфі в кросівках Adidas за 11 тисяч гривень.

Про це на сторінці у Facebook повідомила журналістка видання "Страна" Варвара Квітка. Модель цього взуття від бельгійського дизайнера Рафа Сімонса називається Ozweego.

В онлайн-магазинах такі коштують $499.99 або близько 11 200 гривень. "Таке взуття, як у Дуба, називають "потворними" або "батьковими" кросівками... Їх вартість, звичайно, вища за рахунок ексклюзивності й обмеженого тиражу", – написала журналістка.

Олександр Дубинський на перевірці детектором брехні Страна

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Також політик і блогер продемонстрував футболку зі свого інтернет-магазину Dubinskyproshop. Називається вона "Кризиса нет" і коштує 360 гривень.

Відзначимо, на футболці розміщено напис (мовою оригіналу): "Кризиса нет, они просто п*здят наши деньги".

Олександр Дубінський на перевірці детектором брехні Страна

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Як писав OBOZREVATEL:

Нардепи від "Слуги народу" після низки інцидентів стали приховувати своє листування в стінах Ради від об'єктивів журналістів.

Раніше нардеп від "СН", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький попався на листуванні під час засідання парламенту, в якому обматюкав прихильників Уляни Супрун.

Напередодні "слуга народу" Олена Криворучкіна "погоріла" на інтимному листуванні, після чого в мережі розгорівся великий ажіотаж.

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