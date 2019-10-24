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24 жовтня • оновлено в 21:12
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"П*здять наші гроші": Дубинський прийшов на перевірку поліграфом у "потворних" кросівках за ₴11 тисяч

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Народний депутат України від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський прийшов на перевірку на поліграфі в кросівках Adidas за 11 тисяч гривень.

Про це на сторінці у Facebook повідомила журналістка видання "Страна" Варвара Квітка. Модель цього взуття від бельгійського дизайнера Рафа Сімонса називається Ozweego.

В онлайн-магазинах такі коштують $499.99 або близько 11 200 гривень. "Таке взуття, як у Дуба, називають "потворними" або "батьковими" кросівками... Їх вартість, звичайно, вища за рахунок ексклюзивності й обмеженого тиражу", – написала журналістка.

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Олександр Дубинський на перевірці детектором брехні

Олександр Дубинський на перевірці детектором брехні

Страна

"П*здять наші гроші": Дубинський прийшов на перевірку поліграфом у "потворних" кросівках за ₴11 тисяч

Страна

"П*здять наші гроші": Дубинський прийшов на перевірку поліграфом у "потворних" кросівках за ₴11 тисяч

Страна

Також політик і блогер продемонстрував футболку зі свого інтернет-магазину Dubinskyproshop. Називається вона "Кризиса нет" і коштує 360 гривень.

Відзначимо, на футболці розміщено напис (мовою оригіналу): "Кризиса нет, они просто п*здят наши деньги".

Олександр Дубінський на перевірці детектором брехні

Олександр Дубінський на перевірці детектором брехні

Страна

"П*здять наші гроші": Дубинський прийшов на перевірку поліграфом у "потворних" кросівках за ₴11 тисяч

Страна

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Особа
Олександр Дубінський
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу фотографии політика Adidas поліграф
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
и что, кросы за 400 баксов и я могу купить, это лучше чем петя ходит в костюмах на два размера больше
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
₴ - это шо?
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коршун федот
коршун федот
Григорьев Григорий, Это 2, 5 ржу..бля.
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0
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Это народный депутат Украины?
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