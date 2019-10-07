Друзі скандального Труханова: хто і як розбагатів на жителях Одеси

До дострокових місцевих виборів в Україні залишилося пів року. А поки чинні "слуги народу" не втрачають можливості заробити на українцях. Так, журналісти зіставили декларації людей одіозного міського голови Одеси Геннадія Труханова за останні роки.

Йдеться про керівництво та деяких найпримітніших членів найчисельнішої фракції мерської партії “Довіряй справам”. Їхні статки опрацювало видання Служби інформації й знайшло дуже скандальні подробиці. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Олег Бриндак – голова фракції і в минулому помічник Геннадія Труханова – збіднів

Олег Бриндак

Як секретар міськради він очолив місто після відставки Олексія Костусєва 31 жовтня 2013 року й “рулив” до позачергових виборів 5 травня 2014-го. Є давнім соратником і “правою рукою” мера Геннадія Труханова. Він досі займає кабінет секретаря ради й очолює одну з "найприбутковіших” комісій міськради – земельних відносин. Вперше задекларував свої доходи у 2016 році.

За 3 роки дохід його сім’ї збільшився зовсім трохи – на 20 тисяч гривень. У 2016-му Бриндак разом із дружиною заробили майже 172 тис. грн., а в 2018-му – майже 191 тис. грн. У них непогано зросли зарплати (у Олега Борисовича – майже на 75 тисяч), але стало менше надходити відсотків від банківських вкладів.

Погіршилася у Бриндака і ситуація із готівковими заощадженнями. У 2016 році його сім’я тримала готівкою і на банківських рахунках 582 тис. гривень, майже 124 тис. доларів і 5,8 тисячі євро. У 2018-му – 306 тис. гривень, 107 тис. доларів і 5,3 тисячі євро. У всьому іншому – майно чиновника залишилося без змін. Невелика квартира в Одесі, будинок і ділянка у Вінницькій області, автомобіль Hyundai I30 2008 року і п’ять дорогоцінних ювелірних прикрас у дружини Валентини Бриндак.

Олександр Матвєєв – заступник голови фракції і махінатор із нерухомістю – багатство зникло разом зі згадкою дружини

Олександр Матвєєв

Колишній член Партії регіонів. Відомий своїми операціями з отриманням міських приміщень та цілих будівель, приміром, із ним ЗМІ пов’язують історію зі знищенням дитячого садка в провулку Каркашадзе (район Французького бульвару). Через різні громадські організації він отримував їх за копійки й далі продавав комерційним структурам. Нещодавній скандал із дитсадком на вулиці Давида Ойстраха (селище Котовського) також ЗМІ пов’язували з його ім’ям. Тут видали ділянку під зведення будинку і дитячого садка. Потім її розділили, а про відновлення садочка забули.

У червні 2019 року Матвєєв був затриманий поліцейськими відділу економічної безпеки за підозрою у недостовірному декларуванні – в його звітності знайшли розбіжність на 2,5 млн грн. Як змінилися офіційні дані про його доходи за останній час? Декларація пана Олександра за 2016-й рік набагато багатша, ніж за 2018-й. В останньому звіті немає згадки про дружину Тетяну й доньку Наталію. Зникли й записані на них квартира в Одесі на 157,7 кв. м, гараж на 42,4 кв. м, будинок у Лиманці Овідіопольського району площею 184,9 кв. м та вартістю понад пів мільйона гривень, і там само ділянка на 175 кв. м за 56 тис. грн.

Також у депутата “випарувалися” три автомобілі, оформлені на дружину, – два “Мерседеси” S350 і GL550 і Mini Cooper Roadster R59. Крім того, в останній декларації Матвєєва залишився його дорогоцінний годинник Breguet, а ось ще одного від цієї ж фірми, який належить дружині, логічно, немає. Ще масштабні втрати в декларації не враховують трьох квартир, на вул. Єкатеринська, 78, вул. Прохоровська, 41 і на проспекті Добровольського, 151/3, які, як підозрює слідство, Матвєєв не вніс у звітність навмисно.

Додамо, що в останній декларації чиновник не вказав навіть свою зарплату та інші види доходів. Хоча в 2016 році він отримав понад 3,3 млн грн. відсотків від вкладу в банк, а його дружина – майже 8,9 млн грн відсотків. Також розтанули вклади Матвєєва. Якщо у 2016-му на його рахунку в Альфа Банку було майже пів мільйона гривень, то зараз – лише 70 грн. Разом із згадкою дружини зникли і її активи на 17,5 млн грн. Натомість у депутата звідкись з’явилися 2,5 млн грн готівкою. Що, звичайно, не компенсує всіх його фінансових втрат.

Олег Етнарович – секретар фракції і спортсмен – менші зарплати, але більше автомобілів і нерухомості

Олег Етнарович

Ще один давній соратник Геннадія Труханова, який відповідає за міські спортивні заходи – важлива частина іміджу мера. Колишній член Партії регіонів. Вся сім’я Етнаровичів вже давно веде безбідне життя. Олег багато років очолює Федерацію регбі, його рідний брат Віталій у минулому обіймав посаду заступника прокурора Одеської області. В декларації Олега Етнаровича за 2014 рік зазначалося, що він разом із родичами за рік заробив майже 900 тис. грн. У 2018-му він вказав тільки свій особистий дохід – досить скромні 132 тис. грн.

Зате детально розписав свої банківські вклади й готівку. У 2014-му році в цих графах стояли лише прочерки. У депутата зберігається готівкою 20 тис. дол., 60 тис. євро і 300 тис. грн. У банку в нього незначний внесок – 28 тис. грн, 13,3 тис. євро і 146 тис. дол. Є у депутата і його родичів значний автопарк із 15 автомобілів: елітні легкові BMW і Porsche, мікроавтобуси, фури. Мабуть, це пов’язано з розширенням бізнесу. У 2014-му році в його сім’ї було 7 транспортних засобів – 3 нові легкові іномарки, 2 вантажівки і 2 фургона до них.

Також краще стало у Етнаровича з нерухомістю. У 2014-му році в нього була квартирка на 22 кв. м. Тепер же він обзавівся квартирою на 65 кв. м, а його дружина Світлана – на 100 кв. м. У сім’ї Етнаровичів з’явилося багато нежитлових приміщень в Одесі й Дніпрі, ділянка 4 га в Дніпрі, 2,3 гектара в Одесі й 1 га у Таїровому. Натомість зник житловий будинок на 518 кв. м.

Юрій Шумахер – найближчий партнер і головний дорожник Труханового – дуже розбагатів

Юрій Шумахер

Ще один найближчий соратник мера Одеси – депутат Юрій Шумахер, який пов’язаний через низку компаній і офшорів із Трухановим загальним бізнесом. Йдеться про групу компаній “РОСТ”, яка вже багато років виконує більшість міських підрядів на дорожні роботи, які коштують сотні мільйонів гривень. Як змінилися його статки за 4 роки? Різниця між деклараціями Шумахера за 2014-й і 2018-й – дуже значна.Річ у тім, що 4 роки тому він подав майже порожню звітність, у якій не вказав майно та доходи своїх родичів.

Так, усього за 2014 рік Шумахер заробив 290 тис. грн. А в 201-му доходи його сім’ї становили понад 46,8 млн грн. З них понад 5,2 млн грн депутат отримав від продажу майна, а більше 625 тис. грн він подарував дружині Наталії й вписав у декларацію від її імені. У 2014-му році Юрій Шумахер вписав у рядок декларації “дивіденди і проценти” 270 тис. грн. В останній же він приділив більше уваги опису своїх фінансових активів, які значно розрослися. У банках у депутата зберігаються понад 15 млн грн. У його дружини – 1 млн 137 тис. грн. Також він задекларував не такі значні рахунки на кілька десятків тисяч доларів і євро.

У 2014-му році Шумахер задекларував із нерухомості тільки житловий будинок на 508 кв. м і ділянку на 1 тис. кв. м, а також якесь “інше нерухоме майно” площею 148 і 363 кв. м. Зараз же два останні об'єкти з декларації зникли, але з’явилися квартира на 205 і 69 квадратів, ділянки на 4,5 і 1 тис. кв. м, декілька паркомісць і маленьких підсобок. До автопарку сім’ї Шумахерів за 4 роки додався новий автомобіль. У дружини політика, крім вже наявних Porcshe Cayenne і Jaguar XK8, з’явився ще і позашляховик Range Rover Velar 2017 року.

Також у Юрія Шумахера з дружиною є 4 пари дорогоцінних годинників, у пані Наталі – 3 шуби й багато різноманітних ювелірних прикрас. Також у депутата з’явилася досить серйозна частка в компанії "Ростдорстрой".

Василь Шкрябай – сусід Труханового на лаві підсудних у “справі “Краяна” – розбагатів разом із мамою

Василь Шкрябай

Голова ще однієї дуже вигідної комісії з питань комунальної власності разом із мером проходив підсудним у справі про купівлю корпусу заводу “Краян” за завищеною ціною. У 2014 році заробив 1 млн 907 тис. грн. З них тільки 16,8 тис. грн – це зарплата. А 1 млн 862 тис. грн він заробив від продажу авторських прав. У 2018 році сукупні доходи Шкрябая впали до 1,5 млн. грн. Водночас його мама Валентина Бойчук за рік заробила більше 2 млн грн.

4 роки тому в декларації не значилося ніякої інформації про вклади або готівкові заощадження. У 2018-му в нього в банку було більше 480 тис. грн і майже 3,6 тис. дол., 412 тис. дол. він зберігає готівкою. У його сина Євгена є 47 тис. дол. і 300 тис. грн готівкою, а у мами – 690 тис. грн і 370 тис. дол. Наприкінці минулої депутатської каденції у депутата було два будинки на 27 і 93 кв. м. Зараз же з’явилося декілька офісів, а в мами – апартаменти на 327 та 204 кв. м, підвал майже на тисячу квадратів і дві земельні ділянки більше 500 кв. м кожна. Крім того, Василь Шкрябай зводить будинок на 360 кв. м, а його мама ще один – на 260 квадратів.

Значно розширився автопарк депутата. У 2014-му в нього був “Мерседес” 2006 року випуску, а також ще один “Мерседес” і “Лексус” у родичів. Зараз замість них у родинному автопарку – два нові “Мерседеси”, 2015 і 2016 років, Volkswagen Jetta 2016 року, мотоцикл та мопед у сина, “ВАЗ 2101” 1983 року й “Іж Орбіта” 1992 року. До речі, володіє депутат компанією "ПОЛАКС", яка побудувала два торгові центри "Гагарін плаза" в Аркадії.

Олександр Іваницький – власник автосалону і партнер Шумахера – залишився зі своїми статками

Олександр Іваницький

Колишній член Партії регіонів володіє мережею автосалонів і, за даними ЗМІ, лобіював забудову скверу Жанни Лябурб під Тещиним мостом. Афілійований із Юрієм Шумахером і чоловіком старшої доньки Труханового Андрієм Сухоруковим, разом із якими значиться засновником автодилерів “Віннер-Одеса” і “Форвард авто”. У 2014 році заробив майже 1,1 млн. грн, за винятком невеликої зарплати дружини Юлії. У 2018-му його доходи впали до 140 тис. грн. А ось у дружини справи навпаки пішли вгору – вона заробила понад 7,6 тис. грн.

Тримає в банку 20 тис. дол. і 40 тис. грн готівкою. У дружини фінансові активи на 330 тис. грн зберігаються готівкою. Суттєво фінансові активи сім’ї за ці роки не змінилися, враховуючи те, що хтось ось уже майже п’ять років повинен Іваницькому 4,4 млн грн. У родині Іваницького, як і чотири роки тому – багато нерухомості. Залишилися ті ж квартири на 59, 181, 92, 97, 78, 100 і 181 кв. м. З декларації зникли ще дві квартири – на 43 і 101 кв. м, натомість додалася на 77,4 кв. м. Залишилися у власності 11 нежитлових приміщень площею від 12 до 16 кв. м, ще одне – всього 6,8 кв. м – зникло. Також у депутата раніше була земельна ділянка на 1 тис. кв. м в Одесі. Тепер її немає, але з’явилося 640 кв. м землі в Затоці.

Чотири роки тому Іваницький задекларував лише один дуже скромний автомобіль, який належить дружині – Toyota RAV4 2002 року. Зараз до нього додалася малолітражка Fiat Abarth 500 2016 року. Мабуть, депутат, як голова "екологічної" комісії, ходить пішки.

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