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"Дружні стосунки": в Офісі Зеленського пояснили скандал з Богданом

1.9т Читати матеріал російською

Написавши заяви про звільнення, члени команди президента України Володимира Зеленського хотіли показати, що його "не тримають відносини з минулого життя".

Як передає "Громадське", про це заявив заступник глави Офісу президента Володимира Зеленського Юрій Костюк, коментуючи скандал зі "звільненням" глави ОП Андрія Богдана.

"У всіх заступників і у керівника Офісу президента, і у помічника, і у першого помічника з Володимиром досить тісні, дружні, товариські давні стосунки. Майже у всіх, можливо, хтось приєднався до нас трохи пізніше, наприклад, Гончарук. Ми знаємо , що наші опоненти можуть починати певні інформаційні кампанії проти тієї чи іншої людини з метою погіршити імідж президента. Ми хотіли цими заявами показати одне - що президента не тримають наші тісні відносини в минулому житті. Ми всі написали заяви", - розповів Костюк.

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Андрій Богдан

Андрій Богдан

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан підтвердив, що писав заяву про звільнення з займаної посади. Однак, як документ з'явився в інтернеті, йому невідомо. Він звинуватив у цьому спецслужби.

Зеленський же заявив, що подібні заяви написали всі члени його команди, оскільки вони "не тримаються за крісла".

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Особи
Юрій Костюк Андрій Богдан Володимир Зеленський
Місце
Україна
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