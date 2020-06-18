Дружині Зеленського призначили терапію: з'явилися подробиці про її стан

Політика 14:32, 18.06.2020 Оновлено: 14:39, 18.06.2020

Дружина президента України Олена Зеленська, яку раніше госпіталізували з коронавірусом (COVID-19), проходить антибактеріальну терапію.

Як повідомила пресслужба Офісу президента у Telegram, перша леді перебуває в ізоляції в стаціонарі київської лікарні, під наглядом лікарів.

"Наразі перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня важкості. Дихальна недостатність – 0. Дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний", – йдеться в повідомленні.

В ОП додали, що президент Володимир Зеленський і діти здорові, здаватимуть чергові ПЛР-тести 19 червня.

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