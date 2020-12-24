Дружина Зеленського зізналася, що впливає на нього

Перша леді Олена Зеленська зізналася, що впливає на президента України Володимира Зеленського.

Як заявила вона в інтерв'ю НВ, якщо їй щось не подобається, то вона розповідає про це чоловікові.

"Але це не означає, що він прийме якесь рішення через те, що я щось в інтернеті прочитала", – зазначила Зеленська.

За словами першої леді, їй удома ніхто рот не закриває і не забороняє розмовляти на будь-які теми.

"Просто я дійсно обережно до цього ставлюся. Я не хочу некомпетентно внести сум'яття хоча б навіть на 10 хвилин у його голову. Він все одно прийме рішення таке, як йому потрібно, – навіщо псувати людині настрій?" – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше джерела в Офісі президента заявили, що Зеленська може давати президенту поради, однак на його рішення не впливає.

Водночас Зеленська вважає, що її чоловік не надто змінився за час президентства.