Дружина Зеленського зізналася, що впливає на нього
Перша леді Олена Зеленська зізналася, що впливає на президента України Володимира Зеленського.
Як заявила вона в інтерв'ю НВ, якщо їй щось не подобається, то вона розповідає про це чоловікові.
"Але це не означає, що він прийме якесь рішення через те, що я щось в інтернеті прочитала", – зазначила Зеленська.
За словами першої леді, їй удома ніхто рот не закриває і не забороняє розмовляти на будь-які теми.
"Просто я дійсно обережно до цього ставлюся. Я не хочу некомпетентно внести сум'яття хоча б навіть на 10 хвилин у його голову. Він все одно прийме рішення таке, як йому потрібно, – навіщо псувати людині настрій?" – додала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше джерела в Офісі президента заявили, що Зеленська може давати президенту поради, однак на його рішення не впливає.
Водночас Зеленська вважає, що її чоловік не надто змінився за час президентства.