Дружина Зеленського розповіла про стан президента

Хворий на коронавірус президент України Володимир Зеленський почувається добре і продовжує виконувати свої державні обов'язки.

У цьому запевнила його дружина, перша леді країни Олена Зеленська. Подробиці вона розповіла під час виступу в режимі онлайн на Міжнародному форумі культурної дипломатії.

Зеленська зазначила, що мала бути присутньою на форумі, але через захворювання чоловіка зараз перебуває на самоізоляції. Водночас зазначила, що глава держави не має проблем зі здоров'ям.

"Хочу почати з того, що цікавить багатьох, – про здоров'я президента. Все добре, він почувається нормально. Ізолювався, але продовжує працювати. На жаль, я змушена дотримуватися правил (самоізоляції) і не можу бути зараз офлайн із іншими спікерами", – додала перша леді.

Нагадаємо: 12 червня стало відомо, що коронавірус діагностували у дружини президента Олени Зеленської. Тоді в ОПУ запевнили, що перша леді не мала ніяких симптомів хвороби. Решта членів її сім'ї, враховуючи самого Володимира Зеленського та дітей, здали тести на CОVID-19, які показали негативний результат.

Пізніше дружину президента госпіталізували з двобічною пневмонією, вона проходила антибактеріальну терапію. А вже на початку липня Олена Зеленська вилікувалася від коронавірусу і виписалася з київської лікарні.

І тільки 21 серпня президент Володимир Зеленський зізнався, що, крім його дружини Олени, на коронавірус перехворів і їхній 7-річний син Кирило. Він уточнив, що дружина і син лікувалися в одному медзакладі, хоча пресслужба ОПУ повідомляла про негативні тести на COVID-19 у дітей глави держави.

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