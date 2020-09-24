Дружина загиблого нардепа Давиденка звернулася до Зеленського та Авакова через дії ЦВК

Фаворитка довиборів у Раду на 208-му окрузі на Чернігівщині та дружина загиблого нардепа Валерія Давиденка Людмила, яку відмовляють реєструвати для участі у перегонах, звернулися до влади України.

Так, у четвер, 24 вересня, виступаючи перед будівлею Центральної виборчої комісії, вона зажадала від президента Володимира Зеленського, очільника МВС Арсена Авакова, генпрокурорки Ірини Венедіткової та в.о. голови ДБР Олексія Сухачова терміново втрутитися у ситуацію, захистити її та зупинити кулуарний заколот з боку опонентів проти неї.

"Мені відмовили в реєстрації кандидатом у народні депутати у 208-му виборчому окрузі, посилаючись на відсутність документів, хоча всі необхідні документи для реєстрації мною були надані до ЦВК. Я вважаю це утиском моїх прав як громадянки України. Загинув мій чоловік. Мені не надають жодної інформації розслідування справи. Відібрали бізнес нашої сім’ї одразу після вбивства мого чоловіка. А тепер не дають мені можливості зареєструватися кандидатом у народні депутати в окрузі, де я народилася і де був двічі обраний Валерій Давиденко. Фактично мене позбавили можливості брати участь у виборах та бути обраною", – заявила Давиденко.

Вона також попросила керівництво держави та очільників правоохоронних органів "захистити інтереси людей, які живуть на території шести районів цього округу і які висловили бажання підтримати мою кандидатуру та які бажають, щоб їхні інтереси захищала конкретна людина, а не представник партійних кланів".

Давиденко уточнила, що по надуманим причинам з подачі її політичних опонентів та через якусь технічну помилку працівників Міграційної служби їй відмовляють в реєстрації, посилаючись нібито на проблеми з її паспортом. При цьому працівники ДМС повинні впродовж доби виправити всі недоліки в документах.

"Сподіваюся на ваше виважене рішення в інтересах жителів громад 208-го виборчого округу. Сподіваюся на ваш захист моїх конституційних прав і захист української демократії. Прошу вас, пане президенте Володимире Зеленський, пане міністре внутрішніх справ Арсене Аваков, пані Генеральний прокурор Ірино Венедиктова та пан в.о. голови ДБР Олексій Сухачов, захистити мене від підступних дій політичних опонентів, які використовують найбрудніші методи для того, щоб не допустити до виборів", – зазначила Давиденко.