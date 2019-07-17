"Моя дружина з Донецька!" Притула різко поставив на місце Мураєва

Відомий телеведучий, шоумен і кандидат у народні депутати від партії "Голос" Сергій Притула гостро відповів опоблоківцю Євгену Мураєву на його закиди про те, що про жителів окупованого Донбасу і переселенців хвилюються тільки члени "Опозиційного блоку".

Це трапилося у понеділок, 15 липня, в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. Притула сказав, що його дружина родом із Донбасу, тому він чудово розуміє вихідців зі сходу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Якщо ви вже звертаєтеся до мене і кажете, що мені цей біль невідомий. То я вам скажу, що у мене дружина з Донецька. Не треба розповідати про невідомий мені біль", – наголосив кандидат у народні депутати.

Сергій Притула та Євген Мураєв

Притула також попросив Мураєва не звертатися до нього як до клоуна або людини з шоубізу, на що почув: "Я читав вашу біографію. Ви працювали вантажником, офіціантом, помічником кухаря. Яке відношення це має до політики?"

Притула поставив на місце Мураєва Скріншот із ефіру

"Уявіть собі, таких, як я – 99% у цій країні, які завдяки таким, як ви, працювали на різних роботах, щоб мати гідне існування", – різко відповів йому представник "Голосу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Притула смішно потролив представника "Опозиційного блоку" Мураєва, зробивши йому подарунок під час прямого ефіру.

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