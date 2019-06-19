"Дружина просила!" Медведвук виправдався за кумівство із Путіним

Президент Росії Володимир Путін і глава політради "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук стали кумами з ініціативи дружини українського політика Оксани Марченко.

Про це Медведчук повідомив під час інтерв'ю BBC. Російський лідер став хрещеним батьком його дочки у 2004 році.

На питання про кумівство він коротко відповів: "Попросила моя дружина. Ось вона дуже хотіла, щоб він був хрещеним батьком".

Путін і Медведчук 24 канал

Політик також зазначив, що президент РФ "завжди вітає хрещеницю із днем народження" і вони часто спілкуються.

"Він із задоволенням спілкується, розмовляє зі своєю хрещеницею. І не тільки він, а й хрещена мати (дружина прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва) Світлана Володимирівна Медведєва. Тобто з цим все нормально. Наскільки це можливо, коли йдеться про таких людей", — додав Медведчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін заявив, що відновить відносини з Україною, незважаючи на "стан відносин із українськими елітами".

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