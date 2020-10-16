Дружина Порошенка розповіла про самопочуття п'ятого президента після COVID-19

Стан п'ятого президента України Петра Порошенка, який перехворів на коронавірус, стабілізувався. Аналізи глави "Європейської солідарності" також покращилися.

Про це повідомила його дружина і лідерка команди "ЄС" до Київради Марина Порошенко в інтерв'ю нардепу Олексію Гончаренку, яке було опубліковано на його YouTube-каналі в п'ятницю, 16 жовтня.

"Його стан вже стабілізувався, покращилися аналізи крові", – розповіла вона, зазначивши, що лікарі були задоволені тим, що Порошенко "був слухняним пацієнтом".

Однак вона зазначила, що чоловік ще не повністю одужав, оскільки "запалення легенів не проходить за тиждень або два тижні, це більш тривалий процес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що Петро Порошенко захворів на коронавірус, стало відомо 29 вересня. При цьому його дружина Марина Порошенко отримала негативні результати тестів на COVID-19.

3 жовтня дружина нардепа повідомила, що його госпіталізували з двостороннім запаленням легенів. Але пізніше Порошенко особисто заявив, що з 14 жовтня він повертається на роботу.