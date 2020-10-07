Дружина Порошенка розповіла про його стан через COVID-19

Вікторія Довгань Політика 07:30, 7.10.2020 Оновлено: 08:11, 7.10.2020

Дружина п'ятого президента України Марина Порошенко розповіла про самопочуття свого чоловіка Петра Порошенка та доньки Євгенії, які заразилися коронавірусом.

В інтерв'ю для програми "Соромно" журналістки Яніни Соколової вона зазначила, що хвороба у членів її родини протікає по-різному (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У Євгенії, наголосила колишня перша леді, хвороба протікає відносно легко завдяки молодому віку, втім часом спостерігаються температурні спалахи, які знімають жарознижувальними препаратами. Що ж стосується глави сімейства, то його стан гірший.

"У нього – двостороннє запалення легень. Він перебуває в лікарні, отримує комплексне лікування. На жаль, погіршився стан крові – вона дуже густа. Лікарі навіть не можуть взяти її на аналіз, щоб промоніторити стан та подивитися перебіг хвороби", – розповіла Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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