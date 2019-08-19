Дружина Нетаньягу оскандалилася з хлібом в Україні: у Зеленського відреагували на неприємний інцидент

Дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Сара не планувала своєю витівкою з короваєм проявити неповагу до України і це не вплинуло на важливість їх візиту до Києва.

Таку заяву оприлюднила пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського в понеділок, 19 серпня.

"Це було зроблено ненавмисно і в жодному разі не є проявом неповаги до України. Цей випадок не може затьмарити важливості і масштабності візиту прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну, який відбувся вперше за 20 років і став для обох країн важливим поштовхом до розвитку відносин в економічній, освітній, культурній сферах і в IT", – відзначили в ОП.

У Зеленського відреагували на інцидент із дружиною Нетаньягу

Нагадаємо, в аеропорту подружжя Нетаньягу вітали дівчата в традиційних українських костюмах із короваєм хліба і сіллю. Глава уряду, вже знайомий із цим ритуалом, відламав шматочок хліба, вмочив у сіль і надкусив. Після цього він передав скибочку дружині, але та кинула її на підлогу.

В українців ситуація викликала обурення. У мережі відзначили, що це було не лише порушенням протоколу, але і проявом невихованості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сара Нетаньяху також відзначилася скандалом у літаку дорогою в Київ. Вона відчитала командира корабля за те, що той нібито не вітав її належним чином при посадці в лайнер.

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